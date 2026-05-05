Na Hradě začala konference Evropa jako úkol

Na Pražském hradě se koná konference Evropa jako úkol, s úvodními projevy na ní vystupují prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek Alexander Stubb. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu nebo na evropskou konkurenceschopnost. Ve středu bude program pokračovat v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.
Na úvodní projevy obou prezidentů naváže jejich společná diskuse. Následně v panelu vystoupí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.
Pavel loni v úvodu stejné konference hovořil především o prohlubování evropské obranné spolupráce a o nutnosti posilovat evropský obranný průmysl. Spolupráci evropských zemí v oblasti bezpečnosti se v projevu loni věnoval i bývalý finský prezident Sauli Niinistö, který stejně jako Pavel promluvil na úvod akce.
Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, dopoledne se sešel s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jednat měli především o spolupráci v obranném průmyslu. Odpoledne po zahájení konference se finský prezident spolu s Pavlem setká s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie.