Na Hradě začala konference Evropa jako úkol


5. 5. 2026Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Konference Evropa jako úkol na Pražském hradě
Na Pražském hradě se koná konference Evropa jako úkol, s úvodními projevy na ní vystupují prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek Alexander Stubb. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu nebo na evropskou konkurenceschopnost. Ve středu bude program pokračovat v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

Na úvodní projevy obou prezidentů naváže jejich společná diskuse. Následně v panelu vystoupí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Pavel loni v úvodu stejné konference hovořil především o prohlubování evropské obranné spolupráce a o nutnosti posilovat evropský obranný průmysl. Spolupráci evropských zemí v oblasti bezpečnosti se v projevu loni věnoval i bývalý finský prezident Sauli Niinistö, který stejně jako Pavel promluvil na úvod akce.

Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, dopoledne se sešel s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jednat měli především o spolupráci v obranném průmyslu. Odpoledne po zahájení konference se finský prezident spolu s Pavlem setká s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie.

Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel
Finský prezident Alexander Stubb (vlevo) a jeho český protějšek Petr Pavel

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

04:05Aktualizovánopřed 9 mminutami
Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

13:48Aktualizovánopřed 30 mminutami
Na Hradě začala konference Evropa jako úkol

14:31Aktualizovánopřed 36 mminutami
Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

11:12Aktualizovánopřed 38 mminutami
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

09:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

10:49Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

před 4 hhodinami
Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

před 6 hhodinami

ŽivěOkamura navrhl usnesení vyzývající k upuštění od sjezdu sudetských Němců v Brně

Poslanci by v úterý měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) požádala sněmovnu, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. V úvodu řádné schůze vystupují zákonodárci s návrhy k doplnění navrhovaného programu. Šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD) navrhl usnesení vyzývající pořadatele sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili.
14:00Aktualizovánopřed 18 mminutami

Na Pražském hradě se koná konference Evropa jako úkol, s úvodními projevy na ní vystupují prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek Alexander Stubb. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu nebo na evropskou konkurenceschopnost. Ve středu bude program pokračovat v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.
Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Elbel s Látalem jsou po Samuelu Šigutovi z Karviné dalšími hráči z nejvyšší soutěže, jichž se případ týká. Pětadvacetiletý Elbel má kvůli tomu pozastavenou činnost. Server Odkryto.cz píše, že rozhodčí Jan Petřík, který v kauze figuruje, se přiznal ke korupci a usiluje o dohodu o vině a trestu.
Svoboda není samozřejmost, zaznělo u rozhlasu při připomínce Pražského povstání

Uplynulo 81 let od Květnového povstání českého lidu. Tehdejší události i následný konec druhé světové války připomněla pieta u budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Někteří účastníci ve svých projevech upozornili, že svoboda není samozřejmost. Právě rozhlas sehrál během povstání klíčovou roli, když nejprve začal vysílat v češtině a výzvou k obraně po poledni 5. května 1945 de facto oznámil začátek ozbrojeného odporu.
Hasiči dál likvidují požár v Českém Švýcarsku, v pátek by mohlo být hotovo

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. V úterý zasahuje na místě 350 hasičů. V pondělí se podařilo požár lokalizovat, což znamená, že se už dál nešíří. Náčelník hasičů by chtěl vyhlásit likvidaci do konce týdne.
Poslanecký klub KDU-ČSL povede Marian Jurečka

Bývalý předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se stal šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Strana podle nového předsedy Jana Grolicha potřebuje v dolní komoře silný hlas. Vedle Jurečky lidovečtí poslanci zvolili také další místopředsedy klubu, budou jimi dosavadní šéf sněmovní frakce Tom Philipp a nový místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila. Změnu oznámil Grolich na tiskové konferenci před jednáním sněmovny.
Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Oznámil to náměstek hejtmanky Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.
