Slavia nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, řekl Tvrdík

Fotbalová Slavie nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, řekl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík v Nedělní debatě ČT. Názor změnil po diskuzi na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), klubu by za protizákonné jednání hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun. Tvrdík přiblížil, že během nedohraného pražského derby, kdy došlo k výtržnostem, nebylo strategií zabránit fanouškům ve vstupu na hrací pole, ale bránit hráče a sektor hostů.
„Poté, co jsem se dozvěděl na ÚOOÚ, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. Dokud nenajdeme zákonný legislativní rámec, tak ty kamery nespustíme. Jinou možnost nemáme,“ prohlásil Tvrdík.
„Situace je složitá. Pokoušíme se ji řešit, jednáme s policií. Byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na ÚOOÚ. Měli jsme tam tři a půl hodiny debatu, bylo tam celé vedení úřadu,“ přiblížil s tím, že klíčovou překážkou je Evropský akt o umělé inteligenci. Používání systémů AI reguluje EU, zákony platí i pro Českou republiku.
Tvrdík přitom ještě v pondělním pořadu TIKI TAKA v televizi Oneplay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie k tomu původně dostal i svolení od majitele Pavla Tykače.
Po pondělním prohlášení šéfa Slavie probíhají na ligových stadionech po celé republice protesty na tribunách. Fanouškovské tábory vyvěšují během utkání jednotný vzkaz „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje“.
Slavia po událostech v derby, v němž ještě před závěrečným hvizdem vtrhli domácí příznivci na trávník, napadli hráče Sparty a házeli světlice do sektoru hostujících diváků, sáhla k uzavření severní tribuny, kde sídlí „kotel“. Zároveň spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků. Disciplinární komise zkontumovala zápas ve prospěch Sparty. Slavie od komise dostala pokutu deset milionů korun a trest čtyř domácích zápasů bez fanoušků.
Tvrdík: Strategie byla chránit hosty a hráče soupeře. Nepovedlo se to
„Strategie zápasu nebyla bránit fanouškům ve vstupu na hrací plochu, ale chránit hosty a hráče soupeře. To se nepovedlo, proto jsem za to přijal odpovědnost,“ řekl Tvrdík k derby Slavie se Spartou. V sektoru hostů a u laviček hráčů podle něj bylo alokováno dvacet členů ochranky na každém místě.
Před zápasem se konala bezpečnostní koordinační schůzka, na které se dohodla strategie, že se zápas „uměle natáhne“ o dvě až tři minuty a rozhodčí „to pískne dřív, než se fanoušci dostanou na plochu“, přiblížil Tvrdík.
„Ve chvíli, kdy fanoušci v 93. minutě začali přelézat, tak tam byla hlavní chyba,“ míní Tvrdík. V danou chvíli podle něj měl zakročit hlavní rozhodčí, který může zápas přerušit, nebo to měl udělat hlavní pořadatel. „Měla tam být pravděpodobně povolána policie, protože pořadatelská služby by na to nestačila,“ dodal manažer.
Problém jsou maskovaní násilníci, míní Tvrdík
„Problém není ve vstupu fanoušků na trávník. Problém jsou maskovaní násilníci, kterých bylo pětadvacet nebo do třiceti,“ sdělil Tvrdík.
Podle něj je důležité, aby v momentě, kdy by se podobná situace opakovala, byly k dispozici dostatečné nástroje pro její řešení. Poukázal například na to, že nemá jak vymáhat zákaz vstupu na stadion. „Strašně bych si přál, aby tuto situace zvládla Policie České republiky se všemi nástroji, které má k dispozici,“ dodal.
Zdůraznil, že vstup fanoušků na hřiště po skončení zápasu, ve kterém jejich tým vyhraje titul, patří v Česku k oslavám, a poukázal na předchozí ročníky fotbalové soutěže.
Decroix rozpoznávání obličeje „neuráží“, Šlachta si biometriku neumí představit
Poslankyně ODS a exministryně spravedlnosti Eva Decroix v Nedělní debatě ČT sdělila, že ji použití technologie rozpoznání obličeje při vstupu na fotbalové stadiony „neuráží“. Dodala, že by systém měl být pod správou státu a že by se tím zákonodárci měli zabývat, pokud je po využití technologie poptávka mezi fotbalovými kluby.
„Nedovedu si představit, že biometrika bude použitá,“ uvedl předseda hnutí Přísaha a senátor v klubu ANO Róbert Šlachta. Podle něj kluby vědí, kdo z fanoušků je problémový, a mají prostředky na zajištění bezpečnosti.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) souhlasí s Dercoix v tom, že pokud sportovní kluby říkají „ano“, tak se tím zákonodárci mají zabývat. Poukázal na to, že „současná legislativa není vymahatelná“.
Podle poslance STAN Martina Dvořáka je zavedení technologie rozpoznání obličeje na místě. „Sport by měl být hlavně rivalitou, nikoliv povzbuzováním nenávisti a vášní. To je problém, který nevyřeší žádný zákon,“ dodal.