Slavia nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, řekl Tvrdík


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24
Fotbalová Slavie nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, řekl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík v Nedělní debatě ČT. Názor změnil po diskuzi na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), klubu by za protizákonné jednání hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun. Tvrdík přiblížil, že během nedohraného pražského derby, kdy došlo k výtržnostem, nebylo strategií zabránit fanouškům ve vstupu na hrací pole, ale bránit hráče a sektor hostů.

„Poté, co jsem se dozvěděl na ÚOOÚ, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. Dokud nenajdeme zákonný legislativní rámec, tak ty kamery nespustíme. Jinou možnost nemáme,“ prohlásil Tvrdík.

„Situace je složitá. Pokoušíme se ji řešit, jednáme s policií. Byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na ÚOOÚ. Měli jsme tam tři a půl hodiny debatu, bylo tam celé vedení úřadu,“ přiblížil s tím, že klíčovou překážkou je Evropský akt o umělé inteligenci. Používání systémů AI reguluje EU, zákony platí i pro Českou republiku.

Tvrdík přitom ještě v pondělním pořadu TIKI TAKA v televizi Oneplay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie k tomu původně dostal i svolení od majitele Pavla Tykače.

Po pondělním prohlášení šéfa Slavie probíhají na ligových stadionech po celé republice protesty na tribunách. Fanouškovské tábory vyvěšují během utkání jednotný vzkaz „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje“.

Slavia po událostech v derby, v němž ještě před závěrečným hvizdem vtrhli domácí příznivci na trávník, napadli hráče Sparty a házeli světlice do sektoru hostujících diváků, sáhla k uzavření severní tribuny, kde sídlí „kotel“. Zároveň spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků. Disciplinární komise zkontumovala zápas ve prospěch Sparty. Slavie od komise dostala pokutu deset milionů korun a trest čtyř domácích zápasů bez fanoušků.

„Strategie zápasu nebyla bránit fanouškům ve vstupu na hrací plochu, ale chránit hosty a hráče soupeře. To se nepovedlo, proto jsem za to přijal odpovědnost,“ řekl Tvrdík k derby Slavie se Spartou. V sektoru hostů a u laviček hráčů podle něj bylo alokováno dvacet členů ochranky na každém místě.

Před zápasem se konala bezpečnostní koordinační schůzka, na které se dohodla strategie, že se zápas „uměle natáhne“ o dvě až tři minuty a rozhodčí „to pískne dřív, než se fanoušci dostanou na plochu“, přiblížil Tvrdík.

„Ve chvíli, kdy fanoušci v 93. minutě začali přelézat, tak tam byla hlavní chyba,“ míní Tvrdík. V danou chvíli podle něj měl zakročit hlavní rozhodčí, který může zápas přerušit, nebo to měl udělat hlavní pořadatel. „Měla tam být pravděpodobně povolána policie, protože pořadatelská služby by na to nestačila,“ dodal manažer.

Problém jsou maskovaní násilníci, míní Tvrdík

„Problém není ve vstupu fanoušků na trávník. Problém jsou maskovaní násilníci, kterých bylo pětadvacet nebo do třiceti,“ sdělil Tvrdík.

Podle něj je důležité, aby v momentě, kdy by se podobná situace opakovala, byly k dispozici dostatečné nástroje pro její řešení. Poukázal například na to, že nemá jak vymáhat zákaz vstupu na stadion. „Strašně bych si přál, aby tuto situace zvládla Policie České republiky se všemi nástroji, které má k dispozici,“ dodal.

Zdůraznil, že vstup fanoušků na hřiště po skončení zápasu, ve kterém jejich tým vyhraje titul, patří v Česku k oslavám, a poukázal na předchozí ročníky fotbalové soutěže.

Poslankyně ODS a exministryně spravedlnosti Eva Decroix v Nedělní debatě ČT sdělila, že ji použití technologie rozpoznání obličeje při vstupu na fotbalové stadiony „neuráží“. Dodala, že by systém měl být pod správou státu a že by se tím zákonodárci měli zabývat, pokud je po využití technologie poptávka mezi fotbalovými kluby.

„Nedovedu si představit, že biometrika bude použitá,“ uvedl předseda hnutí Přísaha a senátor v klubu ANO Róbert Šlachta. Podle něj kluby vědí, kdo z fanoušků je problémový, a mají prostředky na zajištění bezpečnosti.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) souhlasí s Dercoix v tom, že pokud sportovní kluby říkají „ano“, tak se tím zákonodárci mají zabývat. Poukázal na to, že „současná legislativa není vymahatelná“.

Podle poslance STAN Martina Dvořáka je zavedení technologie rozpoznání obličeje na místě. „Sport by měl být hlavně rivalitou, nikoliv povzbuzováním nenávisti a vášní. To je problém, který nevyřeší žádný zákon,“ dodal.

„Viděla jsem ji a je v pořádku,“ řekla řeholní sestra Roberta Markéta Ševčíková o lebce svaté Zdislavy, kterou se expertům v neděli podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvii v úterý podle kriminalistů ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí pětatřicetiletý muž, podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Obviněný podle policie zalil lebku do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhán bude na svobodě.
Evropa má poslední šanci se sjednotit, míní Dvořák. Červený varuje před federalizací

EU potřebuje hlubší integraci, jinak hrozí, že se „rozpadne na sedmadvacet nevýznamných dílků“, míní exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) naopak varoval, že další federalizace by oslabila národní státy. Exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) zdůraznila, že by se EU měla vrátit k posilování konkurenceschopnosti. Senátor Róbert Šlachta (Přísaha, klub ANO) připustil potřebu většinového hlasování v zásadních otázkách. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada, po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda, oznámil ve svém nedělním videu na sociální síti premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) o chystaných záměrech.
„Stahující se mračna.“ Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

Předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa na tryzně v Terezíně, která připomněla oběti nacistické perzekuce, varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnil také prezident Petr Pavel a další politici, diplomati nebo skauti.
Už v pěti letech do školy. Předčasných prvňáků je čím dál více

Do prvních tříd nastoupilo v letošním školním roce 930 dětí ještě před šestými narozeninami. Podle dat ministerstva školství (MŠMT) jde o nejvyšší počet předčasných prvňáků od školního roku 2010/11, kdy jich bylo 958. Vyšší počet žádostí může podle odborníků souviset například s plánovanými změnami odkladů školní docházky. Rodiče také argumentují vysokým nadáním dítěte nebo tím, že je oproti vrstevníkům napřed. Mluvčí České školní inspekce (ČŠI) Anna Brzybohatá ale upozorňuje, že pro kladné posouzení žádosti je důležitá komplexní připravenost dítěte, nejen dílčí schopnosti.
Letos přibude 130 kilometrů cyklostezek

Cyklisté se letos mohou těšit na dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem nebo na nový akvadukt přes železnici na Domažlicku. V Česku se v letošním roce plánuje dokončit 130 kilometrů cyklostezek, o 34 kilometrů méně než loni. Vyplývá to ze statistik jednotlivých krajů, které má Česká televize k dispozici. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj, a to 25 kilometrů. V Ústeckém kraji naopak letos nedostaví žádnou.
Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

Domovy pro seniory a také další sociální služby pravidelně řeší potíže s financováním a volají pro dlouhodobém řešení. Některé kraje chtějí ještě od ministerstva práce a sociálních věcí získat víc peněz, než kolik pro letošek dostaly, a zároveň hledají zdroje ve svých rozpočtech. Současný a bývalý ministr práce se přou, kdo způsobil letošní vyhrocenou situaci. Řešením do budoucna by mohlo být víceleté financování, do kterého by se ve větším rozsahu zapojily také samosprávy a soukromé zdroje.
