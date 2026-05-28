Nejoblíbenějším jménem je nově Viktorie, Jakub prvenství udržel

Viktorie loni po třinácti letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan, informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí, nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici.
Důvodem střídání v čele žebříčku dívčích jmen nebyl výrazný nárůst u Viktorie, ale naopak pokles u jména Eliška. Viktorii loni rodiče vybrali pro 1193 narozených dívek, proti roku 2024 je to nárůst o 52. Elišek loni přibylo 1125, o rok dříve to bylo 1361.
Do sedmého místa žebříčku jsou místa stabilní. V desítce nejoblíbenějších jmen loni vystřídala Julie s Rozálií jména Tereza a Adéla. Mezi desítkou chlapeckých jmen jsou nově Oliver a Daniel, tato jména nahradila Filipa a Tomáše.
Jméno Jan je jediné, které se od roku 1950 nepřetržitě drží mezi deseti nejoblíbenějšími, z toho bylo pětadvacetkrát na první místě. Po loňském vítězství ho následuje Jakub s devatenácti prvenstvími.
Oblíbené bylo i jméno Petr, které dnes už není ani v TOP 20. U dívčích jmen má 25 prvenství jméno Jana, patnáct Tereza a třináct letos sesazená Eliška.