Nejoblíbenějším jménem je nově Viktorie, Jakub prvenství udržel


Zdroj: ČTK, ČT24

Viktorie loni po třinácti letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan, informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí, nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici.

Důvodem střídání v čele žebříčku dívčích jmen nebyl výrazný nárůst u Viktorie, ale naopak pokles u jména Eliška. Viktorii loni rodiče vybrali pro 1193 narozených dívek, proti roku 2024 je to nárůst o 52. Elišek loni přibylo 1125, o rok dříve to bylo 1361.

Do sedmého místa žebříčku jsou místa stabilní. V desítce nejoblíbenějších jmen loni vystřídala Julie s Rozálií jména Tereza a Adéla. Mezi desítkou chlapeckých jmen jsou nově Oliver a Daniel, tato jména nahradila Filipa a Tomáše.

Četnost dětských jmen v Česku

Jméno Jan je jediné, které se od roku 1950 nepřetržitě drží mezi deseti nejoblíbenějšími, z toho bylo pětadvacetkrát na první místě. Po loňském vítězství ho následuje Jakub s devatenácti prvenstvími.

Oblíbené bylo i jméno Petr, které dnes už není ani v TOP 20. U dívčích jmen má 25 prvenství jméno Jana, patnáct Tereza a třináct letos sesazená Eliška.

Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

ŽivěKoalice ve sněmovně navrhla pokračování debaty o stavební novele

Poslanci ve čtvrtek probrali malou část písemných interpelací na členy vlády. Dále se zabývají novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. V prvním čtení je také návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních. Sněmovna by mohla pokračovat v debatě o sporné stavební novele. Změnu programu navrhla koalice, už prosadila možnost dalšího nočního jednání.
V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen Divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce sedmdesátých let. Tento „přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník“ má na kontě také přes třicet epizodních rolí ve filmech a seriálech.
Pozastavení dotací kvůli Babišově možnému střetu zájmů se týká i zemědělství

Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO), se týká i zemědělských fondů, potvrdil agnetuře ČTK nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel.
V Česku by se mohly vyrábět zbraně pro USA, uvedl Macinka

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta JD Vance Andrewem Bakerem.
VideoSnaha moci o naprostou loajalitu expertů, říká k přesunu agend Jelínek

Premiér Andrej Babiš (ANO) s některými ministry ani na společném jednání nepřesvědčil odborníky o přesunu části agend z Úřadu vlády na ministerstva. Má jít třeba o lidská práva, protidrogovou politiku nebo rovnost žen a mužů. Daná atmosféra „vůbec nikoho nemotivuje, aby pracoval pro stát“, zhodnotil politický analytik Lukáš Jelínek. Zdůvodnil to nižšími příjmy než v soukromé sféře či zpochybňováním expertů. Jde podle něj o snahu učinit ze státní správy „něco, co bude naprosto loajální k politické reprezentaci“. V rozhovoru v Událostech, komentářích probral také nezvolení Barbory Urbanové (STAN) do pozice místopředsedkyně sněmovny. Moderoval Lukáš Dolanský.
Slunečné počasí vydrží do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky

V Česku vydrží slunečné počasí do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Teploty se ve čtvrtek udrží většinou pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Sněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Poslanci pak naplnili 13člennou vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Neúspěch nominantů opozičních stran do funkcí volených sněmovnou rozhořčil předsedu klubu Marka Bendu, který následně požádal o svolání politického grémia. Zákonodárci také hovořili o novele stavebního zákona, kvůli nízké účasti předsedající projednávání přerušil.
