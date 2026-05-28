Nahrávám video
Premiér Andrej Babiš (ANO) s některými ministry ani na společném jednání nepřesvědčil odborníky o přesunu části agend z Úřadu vlády na ministerstva. Má jít třeba o lidská práva, protidrogovou politiku nebo rovnost žen a mužů. Daná atmosféra „vůbec nikoho nemotivuje, aby pracoval pro stát“, zhodnotil politický analytik Lukáš Jelínek. Zdůvodnil to nižšími příjmy než v soukromé sféře či zpochybňováním expertů. Jde podle něj o snahu učinit ze státní správy „něco, co bude naprosto loajální k politické reprezentaci“. V rozhovoru v Událostech, komentářích probral také nezvolení Barbory Urbanové (STAN) do pozice místopředsedkyně sněmovny. Moderoval Lukáš Dolanský.