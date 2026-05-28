Snaha moci o naprostou loajalitu expertů, říká k přesunu agend Jelínek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Zdroj: ČT24

Premiér Andrej Babiš (ANO) s některými ministry ani na společném jednání nepřesvědčil odborníky o přesunu části agend z Úřadu vlády na ministerstva. Má jít třeba o lidská práva, protidrogovou politiku nebo rovnost žen a mužů. Daná atmosféra „vůbec nikoho nemotivuje, aby pracoval pro stát“, zhodnotil politický analytik Lukáš Jelínek. Zdůvodnil to nižšími příjmy než v soukromé sféře či zpochybňováním expertů. Jde podle něj o snahu učinit ze státní správy „něco, co bude naprosto loajální k politické reprezentaci“. V rozhovoru v Událostech, komentářích probral také nezvolení Barbory Urbanové (STAN) do pozice místopředsedkyně sněmovny. Moderoval Lukáš Dolanský.

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

V Česku by se mohly vyrábět zbraně pro USA, uvedl Macinka

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta JD Vance Andrewem Bakerem.
před 26 mminutami

před 1 hhodinou

ŽivěSněmovna má na programu interpelace

Poslanci mají ve čtvrtek na programu pravidelné interpelace. Kromě toho by se měli zabývat novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. V prvním čtení je také návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních.
před 1 hhodinou

Slunečné počasí vydrží do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky

V Česku vydrží slunečné počasí do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Teploty se ve čtvrtek udrží většinou pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 2 hhodinami

Sněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Poslanci pak naplnili 13člennou vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Neúspěch nominantů opozičních stran do funkcí volených sněmovnou rozhořčil předsedu klubu Marka Bendu, který následně požádal o svolání politického grémia. Zákonodárci také hovořili o novele stavebního zákona, kvůli nízké účasti předsedající projednávání přerušil.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Senát schválil odklad povinného používání národního geoportálu i digitalizace státní podpory

Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Odklad Senát schválil i u digitalizace dávek státní sociální podpory. Na čtvrtý pokus Senát zvolil novou členku Rady Českého rozhlasu, mediální analytičku Jitku Adamčíkovou. Zároveň Senát podpořil zrušení lhůty omezující výplatu nemocenského pro invalidy, posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních či nominace na státní vyznamenání.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

VideoDostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

Dostavba dálnice D35 se zpozdí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přidalo k původnímu termínu dokončení v roce 2029 další dva roky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) se ale lhůty můžou ještě zkrátit. Záležet bude na nabídkách koncesionářských sdružení, která budou tepnu stavět a následně provozovat. Odvolání neúspěšných uchazečů by naopak mohlo znamenat komplikace.
před 13 hhodinami

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Agrofert tvrdí, že dotace čerpá v souladu se zákonem.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
