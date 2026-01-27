Počet lidí žijících v extrémním horku se do roku 2050 může zásadně zvýšit, varuje studie


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24, Oxford, Nature Sustainability

Nová studie Oxfordské univerzity zjistila, že lidí, kteří budou čelit extrémním teplotám, bude do roku 2050 už 41 procent, pokud globální oteplení dosáhne dvou stupňů. A to je scénář, který klimatologové považují za stále pravděpodobnější.

Závěry studie, která vyšla v časopise Nature Sustainability, mají podle autorů pro lidstvo závažné důsledky. Výsledek ukazuje, že podíl obyvatel vystavených extrémním teplotám se podle prognóz téměř zdvojnásobí, pokud dojde k překročení globálních teplot o dva stupně, a to z 23 procent (1,54 miliardy lidí) v roce 2010 na 41 procent (3,79 miliardy) v roce 2050.

Studie předpovídá, že nejvíce postiženými populacemi co do počtu obyvatel budou Indie, Nigérie, Indonésie, Bangladéš, Pákistán a Filipíny. Nejvyšší nárůst nebezpečně vysokých teplot mají zaznamenat Středoafrická republika, Nigérie, Jižní Súdán, Laos a Brazílie.

Pro evropské země, jako je Česko, se nárůst počtu horkých dnů v roce pojí s jiným faktorem – do roku 2050 se počet seniorů ve věku nad 65 let zvýší na přibližně 3,1 milionu, tedy o asi 900 tisíc až milion více oproti dnešku. A právě tato skupina je na extrémní horka nejcitlivější a nejvíce se na ní projevují zdravotní dopady těchto stále častějších a intenzivnějších epizod horka.

Když je horko k zalknutí: 12 tipů, jak přežít ve zdraví
Ilustrační foto

To, že budoucí stárnutí české populace představuje riziko pro tuzemský zdravotnický systém i z hlediska dopadů extrémně vysokých teplot, ukazují aktuální výsledky vědců z České zemědělské univerzity prezentované v rámci mezinárodního projektu CROSSEU. „Podle našich výsledků můžeme na konci tohoto století očekávat mezi patnácti sty až dvěma tisíci ročními úmrtími souvisejícími se stresem z horka oproti současným třem stům úmrtím ročně. Přibližně polovina těchto úmrtí bude způsobena stárnutím populace. Stárnoucí populace navíc způsobí, že počet úmrtí souvisejících se zimním počasím nebude v budoucnu klesat, přestože zimy budou mírnější,“ popsal pro ČT24 Aleš Urban z Fakulty životního prostředí ČZU.

Varovný signál

Většina dopadů oteplení se má projevit už brzy poté, co svět překročí cíl 1,5 stupně Celsia stanovený Pařížskou dohodou.

„Abychom dosáhli globálního cíle nulových emisí uhlíku do roku 2050, musíme dekarbonizovat stavební sektor a zároveň vyvinout účinnější a odolnější adaptační strategie,“ říká oxfordský inženýr Jesus Lizana, který je hlavním autor studie. „Naše data ukazují, že mnoho domácností bude možná v příštích pěti letech potřebovat instalovat klimatizaci.“

Davos ukázal, že svět se otáčí k otázce klimatu zády
Ilustrační foto

„V kontextu stárnutí české populace budou tyto odolné adaptační strategie potřeba zejména ve zdravotnických zařízeních, domech seniorů a dalších pečovatelských službách, které se starají o seniory a zranitelné skupiny obyvatel,“ dodává Urban.

„Naše zjištění by měla být varovným signálem,“ dodává Radhika Khoslová, která vede program Oxford Martin Future of Cooling zabývající se adaptací na změny klimatu. „Překročení hranice 1,5 stupně oteplení bude mít bezprecedentní dopad na všechno, od vzdělávání a zdraví po migraci a zemědělství. Udržitelný rozvoj s nulovými emisemi zůstává jedinou ověřenou cestou, jak zvrátit tento trend . Je nezbytné, aby politici znovu převzali zodpovědnost a iniciativu.“

Nárůst extrémních teplot povede k významnému zvýšení poptávky po energii pro chladicí systémy a tudíž i dalším emisím, zatímco poptávka po vytápění v zemích, jako jsou Kanada a Švýcarsko, má poklesnout, což by mohlo tento trend částečně kompenzovat.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Poslanci řeší Macinkovy zprávy Pavlovi

ŽivěPoslanci řeší Macinkovy zprávy Pavlovi

03:47Aktualizovánopřed 2 mminutami
Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

13:02Aktualizovánopřed 14 mminutami
Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

10:03Aktualizovánopřed 24 mminutami
Opozice žádá odvolání Macinky

Opozice žádá odvolání Macinky

před 24 mminutami
Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

11:00Aktualizovánopřed 33 mminutami
Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

před 1 hhodinou
Agenti ICE budou na olympiádě v Miláně

Agenti ICE budou na olympiádě v Miláně

před 1 hhodinou
EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu

EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu

07:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Počet lidí žijících v extrémním horku se do roku 2050 může zásadně zvýšit, varuje studie

Nová studie Oxfordské univerzity zjistila, že lidí, kteří budou čelit extrémním teplotám, bude do roku 2050 už 41 procent, pokud globální oteplení dosáhne dvou stupňů. A to je scénář, který klimatologové považují za stále pravděpodobnější.
před 6 mminutami

Lžička mu pomohla přežít. Salomonovič prošel Osvětimí i Stutthofem

Josef Salomonovič přežil holocaust. Do prvního pracovního tábora ho přivezli ve třech letech. Matka ho schovávala, aby ho nacisti nenašli a nezavraždili. Prošel i vyhlazovacím táborem Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Otce mu nacisti zavraždili injekcí do srdce v táboře Stutthof. Rozhovor se Salomonovičem přinesl Hyde Park Civilizace.
před 2 hhodinami

Barevný svět modré planety ukazuje fotosoutěž Ocean Art. Vyhrál i český vědec

Ocean Art Underwater Photography je jednou z nejznámějších fotografických soutěží, které se zaměřují na snímky přírody. Je specializovaná na to, co se děje pod hladinou.
před 20 hhodinami

První televizní vysílání poslal do éteru před sto lety Skot

V dějinách televizního vysílání se objevila celá řada průkopníků, ale asi jen skotského inženýra Johna L. Bairda lze bez obav označit za skutečného „otce televize“. Nadaný technik nové médium nejen před sto lety, 26. ledna 1926, poprvé předvedl na veřejnosti, ale o dva roky později uskutečnil první dálkový televizní přenos z Londýna do New Yorku. A už koncem dvacátých let minulého století dokonce úspěšně experimentoval s barevným vysíláním.
před 23 hhodinami

Věčný adolescent tyranosaurus. Maximální velikosti dosáhl až krátce před smrtí

Většinu života strávil dinosaurus Tyrannosaurus rex v těle, které bylo rozměry spíše adolescentní. Zatímco lidé mají dospělé tělo asi čtyři pětiny života, u tohoto predátora to podle nové studie byla asi jen pětina života.
včera v 11:27

Bez pozorování počasí by nebylo civilizace. V neděli to Američané slaví

Dívat se na oblohu dnes může být odpočinková činnost. Ale ještě v nedávné minulosti na ni lidé hleděli s obavami a snažili se z ní vyčíst znamení, jestli brzy nezemřou. Proč bylo pozorování počasí tak důležité, že v USA dostalo vlastní významný den?
25. 1. 2026

Evropští vědci zkoumají vliv 5G sítí na zdraví. Výsledky jsou optimistické

Rozsáhlý evropský výzkum se snaží uklidnit veřejnost, která se obává dopadů moderních telekomunikačních sítí na lidské zdraví.
24. 1. 2026

Vědci objevili novou vyhynulou větev života, připomínala osmimetrové menhiry

Paleontologové se už bezmála sto let přou, kam zařadit zvláštní pravěké organismy, kterým říkají prototaxites. V nové studii popsali, že je nedokáží zařadit nikam.
24. 1. 2026
Načítání...