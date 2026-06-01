Do druhého kola kolumbijských prezidentských voleb postoupili de la Espriella a Cepeda


1. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo Siglo to po sečtení 99,74 procenta hlasů ukazují výsledky nedělního prvního kola. De la Espriella dostal 43,73 procenta hlasů, pro Cepedu hlasovalo 40,91 procenta voličů.

Druhé kolo se uskuteční 21. června. Mandát současného prvního levicového prezidenta Gustava Petra, který se o čtyřletou funkci podruhé ucházet nemůže, končí 7. srpna.

Ve volbách, jichž se účastnilo 23 658 282 lidí, dostal de la Espriella 10 346 212 hlasů (43,73 procenta) a jeho soupeř Cepeda 9 680 548 hlasů (40,91 procenta). Třetí umístěná, pravicová senátorka Paloma Valenciaová (s 6,92 procenty hlasů), už podle agentury Reuters řekla, že ve druhém kole podpoří de la Espriellu.

Sedmačtyřicetiletý de la Espriella, přezdívaný Tygr, dosud nezastával žádnou politickou funkci a ještě donedávna žil v italské Florencii. Je obdivovatelem amerického prezidenta Donalda Trumpa. V minulosti čelil kritice, že poskytoval právní služby kontroverzním osobám, například kolumbijsko-venezuelskému podnikateli Alexi Saabovi, který vydělal na obchodování s autoritářskou levicovou vládou ve Venezuele a který nyní v USA čelí obvinění z podvodů a praní špinavých peněz.

Třiašedesátiletý Cepeda kandidoval za stranu Historický pakt vedenou prezidentem Petrem. Podílel se na mírových jednáních s největší levicovou gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie, po nichž se velká část členů FARC v roce 2017 vzdala zbraní.

Vztahy s partnery

De la Espriella slíbil osekat státní výdaje, Cepeda chce naopak reformami podle Reuters snížit nerovnosti a chudobu, mimo jiné rozšířením zdravotního pojištění, zvýšením daní pro vysokopříjmové osoby a rozdělením jednoho milionu hektaru půdy obětem 60letého vnitřního konfliktu v zemi.

Petro zpočátku své vlády prosazoval ambiciózní politiku takzvaného úplného míru a snažil se jednat s hlavními ozbrojenými skupinami. Zastavit v zemi násilí se mu ale nepodařilo, proto vláda posléze zintenzivnila vojenské operace proti těmto skupinám, které však v posledních letech zrekrutovaly tisíce nových členů. Jejich počet se za pět let podle médií zhruba zdvojnásobil.

Cepeda navrhuje pokračovat v Petrově strategii vyjednávání, de la Espriella oproti tomu chce postavit obří věznice pro členy gangů a využít v boji proti nim i umělou inteligenci. Co se týče vztahů s USA, které Bogotě vytýkají nedostatečnou snahu omezovat příliv kokainu do Ameriky, de la Espriella si přeje obnovit vzájemné úzké bezpečnostní partnerství, zatímco Cepeda trvá na tom, že Kolumbie by neměla být loutkovým státem Washingtonu.

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo Siglo to po sečtení 99,74 procenta hlasů ukazují výsledky nedělního prvního kola. De la Espriella dostal 43,73 procenta hlasů, pro Cepedu hlasovalo 40,91 procenta voličů.
Kolumbijci vybírali prezidenta, hlasování provázely obavy z násilí

Lidé v Kolumbii vybírali prezidenta na další čtyři roky. Šanci na úspěch mají podle průzkumů tři kandidáti: levicový senátor Iván Cepeda, kterého podpořil končící prezident Gustavo Petro, krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a pravicová senátorka Paloma Valenciaová. Žádný z uchazečů zřejmě nezíská přes 50 procent hlasů a o nástupci prvního levicového prezidenta v historii země tak nejspíš rozhodne až druhé kolo hlasování 21. června.
Po vítězství PSG ve Francii vypukly násilnosti, zraněných je přes 200

Střety fotbalových fanoušků a policie ve Francii si vyžádaly nejméně 219 zraněných z toho osm vážně, píše v neděli BBC. Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain (PSG) nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. Největší nepokoje propukly v Paříži, kde policisté zadrželi přes 480 osob. Výrazně klidnější byla atmosféra v Budapešti, kde se zápas konal, informovala agentura AFP.
Analýza potvrdila, že dron, který narazil do domu v Rumunsku, je ruský

Další analýza dronu, který v noci na pátek narazil do panelového domu v rumunském městě Galati a zranil dva lidi, jednoznačně ukázala, že patřil ruské armádě, uvedl v neděli dle agentury AFP rumunský prezident Nicušor Dan.
WHO: Pět lidí se zotavilo z nového druhu eboly, proti němuž neexistuje léčba

Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboly, uvedl v neděli dle agentury AP generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus při otevření nového centra pro léčbu eboly v Bunii. Bunia je hlavní město provincie Ituri v Demokratické republice Kongo, která je ohniskem nákazy.
Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do vnitrozemí tohoto státu od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Armáda později vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání s tím, že v oblasti na jih od řeky bude provádět údery proti militantnímu hnutí Hizballáh, píše agentura AFP.
Lidé na severovýchodě USA hlásili exploze, ve skutečnosti šlo o meteor

Obyvatelé severovýchodu Spojených států v sobotu hlásili policii hlasité exploze. Po dvou silných ranách se otřásly budovy ve státech Massachusetts a Rhode Island a úřady pátraly po příčině. Podle Americké společnosti pro meteory (AMS) šlo o meteor. Ohnivou kouli na denní obloze spatřili lidé od státu Delaware až po kanadský Montréal, napsala agentura AP.
Arktida má za sebou bod zlomu. Na staletí se tam mění životní podmínky

Nová studie naznačuje, že změna chemického složení Severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná.
