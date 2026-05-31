Analýza potvrdila, že dron, který narazil do domu v Rumunsku, je ruský


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Další analýza dronu, který v noci na pátek narazil do panelového domu v rumunském městě Galati a zranil dva lidi, jednoznačně ukázala, že patřil ruské armádě, uvedl v neděli dle agentury AFP rumunský prezident Nicušor Dan.

„Dron, který narazil v Galati, je Geraň-2 ruského původu,“ napsal Dan na sociální síti X. „Jde o jednoznačný závěr technické zprávy, kterou dokončili experti rumunského státu,“ dodal.

V nemocnici skončil 14letý chlapec a 53letá žena. Desítky obyvatel zasaženého domu v Galati, které leží nedaleko hranic s Ukrajinou, záchranáři evakuovali. Šlo o první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron v Rumunsku zasáhl hustě zabydlenou oblast a někoho zranil.

Ruské velvyslanectví v Rumunsku obvinilo Ukrajinu, že tento incident byl provokací z její strany a šéf Kremlu Vladimir Putin v pátek řekl, že „nikdo nedokáže původ dronu s jistotou určit“, dokud nebude provedena důkladná analýza.

„Výlučná odpovědnost“ Ruska

Rumunský prezident Dan spolu s textem na X zveřejnil také fotografie, na nichž je podle něho tento bezpilotní letoun. Uvedl, že byla provedena komplexní technická analýza, která ukazuje na „výlučnou odpovědnost“ Ruska.

Na troskách dronu je nápis v azbuce Geraň-2. Elektronické prvky, navigační systémy, řídící moduly a další části se podle prezidenta podobají, nebo jsou dokonce shodné s jinými drony Geraň-2 objevenými na rumunském území v minulosti. „Fyzikální a chemické analýzy potvrdily přítomnost stejných typů materiálů a paliv, které byly opakovaně zjištěny na zařízeních z této řady,“ oznámil také Dan.

Do Rumunska se od začátku ruské invaze na Ukrajinu dostaly už desítky bezpilotních strojů. V noci na pátek dron do vzdušného prostoru této členské země NATO a EU vletěl během ruského útoku proti cílům na Ukrajině.

Následky dopadu ruského dronu, který zasáhl obytnou budovu v rumunském městě Galac, 29. května 2026

Aktuálně z rubriky Svět

Kolumbijci vybírají prezidenta, hlasování provázejí obavy z násilí

V Kolumbii se v neděli otevřely volební místnosti, obyvatelé vybírají prezidenta na další čtyři roky. Šanci na úspěch mají podle průzkumů tři kandidáti: levicový senátor Iván Cepeda, kterého podpořil končící prezident Gustavo Petro, krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a pravicová senátorka Paloma Valenciaová. Žádný z uchazečů zřejmě nezíská přes 50 procent hlasů a o nástupci prvního levicového prezidenta v historii země tak nejspíš rozhodne až druhé kolo hlasování 21. června.
02:39Aktualizovánopřed 10 mminutami

WHO: Pět lidí se zotavilo z nového druhu eboly, proti němuž neexistuje léčba

Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboly, uvedl v neděli dle agentury AP generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus při otevření nového centra pro léčbu eboly v Bunii. Bunia je hlavní město provincie Ituri v Demokratické republice Kongo, která je ohniskem nákazy.
před 3 hhodinami

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do vnitrozemí tohoto státu od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Armáda později vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání s tím, že v oblasti na jih od řeky bude provádět údery proti militantnímu hnutí Hizballáh, píše agentura AFP.
07:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Po vítězství PSG ve Francii vypukly násilnosti, zraněných je přes 200

Střety fotbalových fanoušků a policie ve Francii si vyžádaly nejméně 219 zraněných z toho osm vážně, píše v neděli BBC. Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain (PSG) nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. Největší nepokoje propukly v Paříži, kde policisté zadrželi přes 480 osob. Výrazně klidnější byla atmosféra v Budapešti, kde se zápas konal, informovala agentura AFP.
08:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Lidé na severovýchodě USA hlásili exploze, ve skutečnosti šlo o meteor

Obyvatelé severovýchodu Spojených států v sobotu hlásili policii hlasité exploze. Po dvou silných ranách se otřásly budovy ve státech Massachusetts a Rhode Island a úřady pátraly po příčině. Podle Americké společnosti pro meteory (AMS) šlo o meteor. Ohnivou kouli na denní obloze spatřili lidé od státu Delaware až po kanadský Montréal, napsala agentura AP.
před 7 hhodinami

Arktida má za sebou bod zlomu. Na staletí se tam mění životní podmínky

Nová studie naznačuje, že změna chemického složení Severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná.
před 10 hhodinami

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Ruský autoritářský režim dlouhodobě stupňuje represe proti liberálně demokratické straně Jabloko. Ta je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Desítky jejích členů jsou stíhány z politických důvodů nebo už skončily ve vězení. Další úřady zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů.
před 11 hhodinami
