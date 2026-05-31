Analýza potvrdila, že dron, který narazil do domu v Rumunsku, je ruský

Další analýza dronu, který v noci na pátek narazil do panelového domu v rumunském městě Galati a zranil dva lidi, jednoznačně ukázala, že patřil ruské armádě, uvedl v neděli dle agentury AFP rumunský prezident Nicušor Dan.
„Dron, který narazil v Galati, je Geraň-2 ruského původu,“ napsal Dan na sociální síti X. „Jde o jednoznačný závěr technické zprávy, kterou dokončili experti rumunského státu,“ dodal.
V nemocnici skončil 14letý chlapec a 53letá žena. Desítky obyvatel zasaženého domu v Galati, které leží nedaleko hranic s Ukrajinou, záchranáři evakuovali. Šlo o první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron v Rumunsku zasáhl hustě zabydlenou oblast a někoho zranil.
Ruské velvyslanectví v Rumunsku obvinilo Ukrajinu, že tento incident byl provokací z její strany a šéf Kremlu Vladimir Putin v pátek řekl, že „nikdo nedokáže původ dronu s jistotou určit“, dokud nebude provedena důkladná analýza.
„Výlučná odpovědnost“ Ruska
Rumunský prezident Dan spolu s textem na X zveřejnil také fotografie, na nichž je podle něho tento bezpilotní letoun. Uvedl, že byla provedena komplexní technická analýza, která ukazuje na „výlučnou odpovědnost“ Ruska.
Na troskách dronu je nápis v azbuce Geraň-2. Elektronické prvky, navigační systémy, řídící moduly a další části se podle prezidenta podobají, nebo jsou dokonce shodné s jinými drony Geraň-2 objevenými na rumunském území v minulosti. „Fyzikální a chemické analýzy potvrdily přítomnost stejných typů materiálů a paliv, které byly opakovaně zjištěny na zařízeních z této řady,“ oznámil také Dan.
Do Rumunska se od začátku ruské invaze na Ukrajinu dostaly už desítky bezpilotních strojů. V noci na pátek dron do vzdušného prostoru této členské země NATO a EU vletěl během ruského útoku proti cílům na Ukrajině.