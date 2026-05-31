Kolumbie volí prezidenta, rozhodne se ale zřejmě až ve druhém kole v červnu


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé v Kolumbii volí prezidenta na další čtyři roky. Na výběr mají z desítky kandidátů, avšak podle průzkumů mají větší šance jen tři z nich. Žádný z uchazečů ale zřejmě nedostane přes 50 procent hlasů, o nástupci prvního levicového prezidenta Gustava Petra v historii této jihoamerické země tak nejspíš rozhodne až druhé kolo 21. června.

Poprvé by do nejvyššího úřadu v Kolumbii mohla po těchto volbách usednout žena, mezi třemi favority průzkumů je totiž i padesátiletá senátorka Paloma Valenciaová. Ta je členkou pravicové strany Demokratický střed exprezidenta Álvara Uribeho a stejně jako on prosazuje tvrdý postup vůči ozbrojeným skupinám, jejichž násilnosti trápí Kolumbii už řadu desetiletí.

V prvním kole by mohl podle průzkumů zvítězit třiašedesátiletý levicový senátor Iván Cepeda, který kandiduje za stranu Historický pakt, vedenou současným prezidentem Petrem. Ten se podle ústavy podruhé o nejvyšší úřad ucházet nemůže.

Do druhého kola by mohl postoupit sedmačtyřicetiletý krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella, který dosud nezastával žádnou politickou funkci a ještě donedávna žil v italské Florencii.

Kolumbie letos zažívá nejhorší násilnosti za deset let, respektive od mírové dohody s největší levicovou gerilou FARC uzavřené v roce 2016. Na těchto mírových jednáních, po nichž se velká část členů FARC v roce 2017 vzdala zbraní, se podílel i nynější prezidentský kandidát Cepeda.

Současný prezident Petro, který býval v mládí členem jedné z geril, zpočátku prosazoval ambiciózní politiku takzvaného úplného míru a snažil se jednat s hlavními ozbrojenými skupinami. Ty bojují jednak mezi sebou o ovládnutí území, zejména kvůli obchodu s drogami, jednak proti vládním jednotkám. Při těchto bojích ale umírají i civilisté. Petrova strategie ale nebyla úspěšná a tyto skupiny naopak v posledních letech zrekrutovaly tisíce nových členů.

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

před 6 hhodinami
Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

před 6 hhodinami
Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

před 8 hhodinami
Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

před 9 hhodinami
Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

před 10 hhodinami
Mediálním zákonem od Klempíře už se vláda zabývat nebude, změní současný, řekl ČT Babiš

Mediálním zákonem od Klempíře už se vláda zabývat nebude, změní současný, řekl ČT Babiš

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji viděla naposledy

Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji viděla naposledy

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování

Libanonský premiér Naváf Salám v sobotním televizním projevu kritizoval izraelské letecké údery a invazi do Libanonu, informovala agentura AP. Salám obvinil Jeruzalém z taktiky spočívající v totálním ničení měst a vesnic a z masového vysidlování obyvatel. Varoval, že židovský stát nedosáhne bezpečnosti a stability politikou spálené země.
před 5 hhodinami

Rakousko-italský Brennerský průsmyk uzavřela protestní akce

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk byla po velkou část soboty až do večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platila od 11:00 do 19:00 a na té italské straně od 10:30 do 20:00.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence, aby výrazně zvýšili výdaje na obranu a pomohli tak čelit rostoucí moci Číny a zabránili její dominanci v regionu. Na bezpečnostní konferenci Shangri-la Dialogue v Singapuru varoval před oprávněnými obavami z rychlého čínského zbrojení. Spojené státy očekávají od asijských zemí navýšení obranných rozpočtů na 3,5 procenta HDP.
před 6 hhodinami

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusejí vrátit na úroveň před válkou s Íránem ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu včetně možného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras, píše ve své analýze web televize CNBC.
před 8 hhodinami

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

Íránská blokáda Hormuzského průlivu má těžké dopady napříč celým světem. V africkém Súdánu, kde uprostřed občanské války čelí devatenáct milionů lidí dennodenní nejistotě, že nebudou mít co jíst, se očekává čtyřicetiprocentní propad úrody. O největší humanitární katastrofě světa pro ČT24 promluvil prezident neziskové organizace Lékaři bez hranic Javid Abdelmoneim. Rozhovor vedl Jakub Szántó.
před 9 hhodinami

Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Havana tvrdí, že riziko útoku USA proti Kubě stoupá. Podle amerického serveru Axios ale prezident Spojených států Donald Trump invazi na karibský ostrov neschválil a dává přednost ekonomickému nátlaku, pod kterým by se komunistický režim sám zhroutil. Proto chce jeho administrativa nadále prosazovat sankce proti ostrovu, který se v současnosti potýká s nedostatkem ropy, elektřiny, ale například také pitné vody.
před 10 hhodinami

Při nehodě v Afghánistánu zemřelo přes dvacet lidí, převážně žen a dětí

Při nehodě nákladního vozidla v sobotu na východě Afghánistánu zahynulo nejméně 22 lidí, převážně žen a dětí. Dalších nejméně 36 lidí bylo zraněno. Vůz, který vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu, sjel ze silnice v provincii Laghmán. Šéf provinčního ředitelství veřejného zdraví Amínulláh Šaríf dle agentury AP uvedl, že řidič usnul za volantem. Mezi oběťmi bylo podle úřadů deset dětí a pět žen.
před 12 hhodinami
