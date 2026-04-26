Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Původní bilance činila sedm mrtvých. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše Reuters. Zpráva přichází jen něco málo přes měsíc před prezidentskými volbami v této jihoamerické zemi.
Mezi zraněnými je podle úřadů pět dětí. Velitel kolumbijských ozbrojených sil Hugo López podle agentury AP útok označil za teroristický čin a uvedl, že za ním stojí lídr odštěpené frakce FARC Iván Mordisco. Mordisco je bojová přezdívka Néstora Gregoria Very, jednoho z nejhledanějších mužů v zemi.
Guzmán v předchozím příspěvku zveřejnil video, na kterém jsou vidět po útoku zničená vozidla. Departement Cauca podle Guzmána v sobotu čelil několika kriminálním akcím. Smrtící útok guvernér označil za teroristickou eskalaci.
K útoku došlo v čase zvýšeného napětí před prvním kolem prezidentských voleb plánovaným na 31. května. Bezpečnost je ústředním tématem hlasování.