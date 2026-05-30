Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusejí vrátit na úroveň před válkou s Íránem ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu včetně možného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras, píše ve své analýze web televize CNBC.
Bývalý poradce amerického prezidenta Joea Bidena pro energetiku a národní bezpečnost Amos Hochstein uvedl, že státy regionu již nyní považují Hormuzský průliv fakticky za oblast pod kontrolou Íránu.
„Bez ohledu na to, co se stane, budou Íránci v dohledné budoucnosti Hormuzský průliv kontrolovat,“ řekl televizi CNBC. „Nezáleží ani na tom, co bude stát v dohodě. Všichni v regionu si to myslí,“ dodal.
Podle Helimy Croftové ze společnosti RBC Capital Markets může být objem tankerů plujících oblastí před vypuknutím války na dlouhou dobu maximem, kterého nebude možné znovu dosáhnout.
Šedesát až sedmdesát procent předválečné úrovně
Šéfredaktor specializovaného listu Lloyd’s List Richard Meade odhaduje, že provoz by se mohl vrátit pouze na 60 až 70 procent předválečné úrovně. „Vznikne něco zákeřnějšího,“ míní. „Trvale rozdělený průliv, kde přístup závisí na politické příslušnosti, nikoli na svobodě plavby,“ upřesnil.
Analytici dále připomínají zkušenost z Rudého moře, kde útoky jemenského šíitského povstaleckého hnutí hútíů způsobily na začátku roku 2024 prudký pokles lodní dopravy. Přestože útoky v poslední době ustaly, provoz se ani po více než dvou letech nevrátil na původní úroveň.
„K vytvoření velkého narušení v námořním úzkém hrdle nepotřebujete masivní námořnictvo,“ poznamenal analytik listu Lloyd’s List Tomer Raanan.
Válka na Blízkém východě, kterou koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně proudí přibližně pětina světových dodávek ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu (LNG), stejně jako zhruba třetina námořních dodávek hnojiv.
Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty sice využívají ropovody obcházející Perský záliv, ty však podle expertů nedokážou výpadek plně nahradit. Země Perského zálivu proto urychlují budování dalších alternativních tras, které by v budoucnu mohly snížit závislost na trase přes Hormuzský průliv, dodala CNBC.