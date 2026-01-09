SOUHRN: Zásadní události pátku 9. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 9. ledna 2026.
Silné sněžení zkomplikovalo dopravu
Od západu se přes republiku přesouvalo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod.
Ministr Macinka navštívil Ukrajinu, ocenil muniční iniciativu
Návštěvou Ukrajiny chtěla vláda vyslat signál, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat co nejrychleji kontakty, řekl v Kyjevě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na společné tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou podotkl, že je dobře, že bude pokračovat muniční iniciativa. Macinka uvedl, že Ukrajina udělala velké ústupky a ukázala, že jí jde skutečně o mír a o konec války, a že „teď je to na ruské straně“.
Při protestech v Íránu zemřelo už přes šedesát lidí
Počet mrtvých při protestech v Íránu vzrostl na 62. Píše to agentura AP s odkazem na aktivisty. Duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v televizním projevu vyzval národ k jednotě. Z nepokojů, které v zemi probíhají už skoro dva týdny, obvinil Spojené státy, které by si podle něj měly hledět svých vlastních problémů. Zároveň varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím.
Pavel napsal Babišovi, proč nechce jmenovat Turka
Poslanec Motoristů Filip Turek opakovaně prokazoval podle prezidenta Petra Pavla nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, odůvodnil prezident v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), proč odmítl Turka jmenovat členem vlády. Dopis zveřejnil na webových stránkách Hrad.
Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západ poslalo Orešnik
Masivní ruský raketový a dronový útok zabil v Kyjevě nejméně čtyři lidi a přes dvě desítky dalších zranil. Mezi mrtvými je i jeden ze záchranářů, kteří se sjeli k zasaženému domu, jenž poté Rusové zasáhli znovu. Půl milionu odběratelů je ve městě bez proudu, bez tepla je polovina bytových domů. Vedení Kyjeva vyzvalo obyvatele, aby – pokud mohou – dočasně odjeli do regionů, kde dodávky fungují. Cílem náletu byla i Lvovská oblast na západě země, kterou Moskva zasáhla nadzvukovou střelou Orešnik.
Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi
Federální imigrační agenti postřelili v Portlandu v americkém státě Oregon dva lidi. S odkazem na tamní úřady to uvedla agentura AP. Incident vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) tvrdí, že agenti chtěli zastavit vozidlo a řidič se ho prý pokusil použít jako zbraň. Jeden z agentů podle resortu pak „vystřelil v sebeobraně“. Podle DHS imigrační agenti chtěli vůz zastavit kvůli venezuelskému přistěhovalci s napojením na zločinecký gang.
Ve Švýcarsku zadrželi jednoho z majitelů vyhořelého baru, země uctila oběti minutou ticha
Švýcarská policie zadržela jednoho z majitelů baru Le Constellation, který vyhořel při oslavách Nového roku v lyžařském středisku Crans-Montana, napsal server 24Heures. Oběti novoroční tragédie uctila minutou ticha celá země. Při neštěstí zahynulo čtyřicet lidí a 116 dalších bylo zraněno. Na žádost švýcarské vlády a představitelů církve se po minutě ticha v celé zemi rozezněly na pět minut kostelní zvony.
Vědci možná získali Leonardovu DNA
Mezinárodní vědecký tým našel s pomocí velmi detailních analytických metod stopy DNA na kresbě připisované renesančnímu géniovi Leonardu da Vincimu. Mohly by patřit samotnému mistrovi a univerzálnímu učenci, k identifikaci jeho DNA ale ještě zbývá daleká cesta. O studii informoval časopis Science.