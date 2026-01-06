SOUHRN: Zásadní události úterý 6. ledna


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 6. ledna 2026.

Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý představila výsledky hospodaření státu v loňském roce. Rozpočet podle ní překročil plánovaný deficit ve výši 241 miliard korun a skončil ve schodku 290,7 miliardy. Státní dluh vzrostl ke konci roku 2025 na 3,678 bilionu korun. Bývalý šéf resortu Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že reálný deficit je 250 miliard. Dalších čtyřicet miliard jsou podle něj příjmy z EU, které přijdou až letos.

Diplomacie a skutečná pomoc musí jít ruku v ruce, řekl Zelenskyj v Paříži

Diplomacie a skutečná pomoc musí jít ruku v ruce, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté, co se před začátkem jednání takzvané koalice ochotných setkal se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Lídři mají hovořit mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Kyjev a o poválečné rekonstrukci a obnově země, která se brání ruské invazi. Za Česko se schůzky poprvé zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO).

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

U prezidentského paláce ve venezuelském Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Podle CNN je situace již klidná, úřady později uvedly, že policie pouze sáhla k varovným výstřelům. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do USA.

Vyhořelý bar ve Švýcarsku neprošel kontrolou od roku 2019

Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud v úterý řekl, že v baru Le Constellation, který minulý čtvrtek vyhořel, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Informovala o tom agentura Reuters. Z analýzy asi šedesáti dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019. Při požáru o silvestrovské noci zahynulo čtyřicet lidí a dalších 119 bylo zraněno.

Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící v USA. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří, den poté, co prezident USA Donald Trump znovu pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty. Mnozí obchodníci z významného Velkého bazaru v Teheránu na protest uzavřeli své obchody.

Izrael opakovaně útočí na Gazu, zemřela pětiletá dívka, píší arabská média

Stanice al-Džazíra a agentura WAFA s odvoláním na palestinské představitele píší, že Izrael podnikl intenzivní dělostřelecké útoky na jižní Gazu, při kterých zasáhl stan s vysídlenými Palestinci v pobřežní oblasti Mavásí. Úder zabil pětiletou dívku spolu s jejím strýcem. Izraelské útoky přicházejí navzdory příměří podepsaném loni v říjnu.

Teploty klesnou hluboko pod nulu. Mapa ukazuje, jak bude u vás

Pro středeční ráno platí výstraha před mrazem. Nejchladněji by podle meteorologů mělo být těsně před východem Slunce, tedy kolem sedmé hodiny ranní.

Vědci popsali, proč rakovina prsu metastazuje do mozku. Otevřeli cestu k léčbě

Rozsáhlá mezinárodní studie vedená vědci z Telavivské univerzity odhalila mechanismus, který umožňuje rakovině prsu metastazovat do mozku – což je vysoce smrtelný jev, pro který v současné době neexistuje účinná léčba. Podle autorů by to mohlo umožnit vývoj nových léků a také zlepšit schopnost včas metastázy odhalit.

O čem plánujeme informovat v úterý 6. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Startuje DouČTo pro deváťáky mířící k přijímačkám

V úterý v 18 hodin startuje nový projekt České televize DouČTo. Je určen pro žáky devátých tříd základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Redakce ČT edu jím navazuje na své předchozí formáty k přijímačkám na střední školy v podobě videí, pracovních listů a informačních brožur. Livestreamový pořad povede zkušený lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky, který žáky provede typovými úlohami z češtiny a matematiky.
před 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 5. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 5. ledna 2026.
včera v 18:29

Hudební MTV ve světě skončila. Zlatou éru videoklipů nahradily reality show

Poslední den loňského roku přestaly mimo Spojené státy vysílat některé hudební kanály MTV. První televizní hudební stanice na světě se v současnosti stala zábavou především pro diváky reality show, ve své nejsilnější době ale dokázala proměnit svět popu.
včera v 17:01

SOUHRN: Zásadní události neděle 4. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 4. ledna 2026.
4. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 3. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 3. ledna 2026.
3. 1. 2026

Publikace Revolver Revue připomíná, že samizdat se dělal na dohled kriminálu

Publikace Revolver Revue – Out Of Ghetto Magazine (Jak se dělal samizdat) se ohlíží za čtrnácti samizdatovými čísly tohoto časopisu. Nabízí možnost seznámit se se vším, co se za vydáváním důležité předlistopadové revue skrývalo a co vše to vůbec obnášelo, zároveň připomíná jak dobový kontext, tak zcela normální odvahu, jíž bylo tehdy třeba.
3. 1. 2026
