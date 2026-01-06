SOUHRN: Zásadní události úterý 6. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 6. ledna 2026.
Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý představila výsledky hospodaření státu v loňském roce. Rozpočet podle ní překročil plánovaný deficit ve výši 241 miliard korun a skončil ve schodku 290,7 miliardy. Státní dluh vzrostl ke konci roku 2025 na 3,678 bilionu korun. Bývalý šéf resortu Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že reálný deficit je 250 miliard. Dalších čtyřicet miliard jsou podle něj příjmy z EU, které přijdou až letos.
Diplomacie a skutečná pomoc musí jít ruku v ruce, řekl Zelenskyj v Paříži
Diplomacie a skutečná pomoc musí jít ruku v ruce, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté, co se před začátkem jednání takzvané koalice ochotných setkal se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Lídři mají hovořit mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Kyjev a o poválečné rekonstrukci a obnově země, která se brání ruské invazi. Za Česko se schůzky poprvé zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO).
U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila
U prezidentského paláce ve venezuelském Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Podle CNN je situace již klidná, úřady později uvedly, že policie pouze sáhla k varovným výstřelům. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do USA.
Vyhořelý bar ve Švýcarsku neprošel kontrolou od roku 2019
Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud v úterý řekl, že v baru Le Constellation, který minulý čtvrtek vyhořel, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Informovala o tom agentura Reuters. Z analýzy asi šedesáti dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019. Při požáru o silvestrovské noci zahynulo čtyřicet lidí a dalších 119 bylo zraněno.
Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace
Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící v USA. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří, den poté, co prezident USA Donald Trump znovu pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty. Mnozí obchodníci z významného Velkého bazaru v Teheránu na protest uzavřeli své obchody.
Izrael opakovaně útočí na Gazu, zemřela pětiletá dívka, píší arabská média
Stanice al-Džazíra a agentura WAFA s odvoláním na palestinské představitele píší, že Izrael podnikl intenzivní dělostřelecké útoky na jižní Gazu, při kterých zasáhl stan s vysídlenými Palestinci v pobřežní oblasti Mavásí. Úder zabil pětiletou dívku spolu s jejím strýcem. Izraelské útoky přicházejí navzdory příměří podepsaném loni v říjnu.
Teploty klesnou hluboko pod nulu. Mapa ukazuje, jak bude u vás
Pro středeční ráno platí výstraha před mrazem. Nejchladněji by podle meteorologů mělo být těsně před východem Slunce, tedy kolem sedmé hodiny ranní.
Vědci popsali, proč rakovina prsu metastazuje do mozku. Otevřeli cestu k léčbě
Rozsáhlá mezinárodní studie vedená vědci z Telavivské univerzity odhalila mechanismus, který umožňuje rakovině prsu metastazovat do mozku – což je vysoce smrtelný jev, pro který v současné době neexistuje účinná léčba. Podle autorů by to mohlo umožnit vývoj nových léků a také zlepšit schopnost včas metastázy odhalit.