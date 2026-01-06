Startuje DouČTo pro deváťáky mířící k přijímačkám


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT

V úterý v 18 hodin startuje nový projekt České televize DouČTo. Je určen pro žáky devátých tříd základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Redakce ČT edu jím navazuje na své předchozí formáty k přijímačkám na střední školy v podobě videí, pracovních listů a informačních brožur. Livestreamový pořad povede zkušený lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky, který žáky provede typovými úlohami z češtiny a matematiky.

„Zvláštní pozornost si zaslouží nový projekt DouČTo. Vzniká na edukační platformě ČT edu a nabídne moderní podporu při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Chceme pomoci tisícům žáků, ale i jejich rodičům zvládnout tuto důležitou životní etapu. Je to další součást veřejnoprávní služby, kterou Česká televize tímto naplňuje,“ upozorňuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

„Díky předchozím zkušenostem víme, že ČT edu je vnímána jako důvěryhodná platforma. Náš aktuální výzkum odhalil potřebu živé, srozumitelné, motivační a viditelné podpory pro deváťáky i jejich rodiče. Připravované livestreamy budou fungovat jako přijímačkové doučování a zároveň reagují na rezervy v současné nabídce, nabízejí vzdělávání všem bez rozdílu,“ říká vedoucí redakce ČT edu Anna Kabelková.

Streamy poběží na kanálech ČT edu na YouTube a Twitchi každé úterý v 18:00 již od 6. ledna 2026. Dostupné budou také v iVysílání a na platformě ČT edu.

Učitelky zastoupí UčíTelka. Opravdovou školu nenahradí, ale pomůže, říká ředitel ČT Dvořák

Výběr redakce

Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

před 8 mminutami
Stát připravili o pět miliard korun. Daňový podvod zmapovali Reportéři ČT

Stát připravili o pět miliard korun. Daňový podvod zmapovali Reportéři ČT

před 14 mminutami
Schillerová oznámí loňský výsledek rozpočtu, čeká překročení plánovaného schodku

Schillerová oznámí loňský výsledek rozpočtu, čeká překročení plánovaného schodku

00:19Aktualizovánopřed 21 mminutami
Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

05:05Aktualizovánopřed 25 mminutami
Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

00:00Aktualizovánopřed 39 mminutami
V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

01:42Aktualizovánopřed 43 mminutami
Takové řešení konfliktů je nebezpečné, míní Vystrčil o zásahu USA ve Venezuele

Takové řešení konfliktů je nebezpečné, míní Vystrčil o zásahu USA ve Venezuele

před 1 hhodinou
U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

03:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Média

O čem plánujeme informovat v úterý 6. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 52 mminutami

Startuje DouČTo pro deváťáky mířící k přijímačkám

V úterý v 18 hodin startuje nový projekt České televize DouČTo. Je určen pro žáky devátých tříd základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Redakce ČT edu jím navazuje na své předchozí formáty k přijímačkám na střední školy v podobě videí, pracovních listů a informačních brožur. Livestreamový pořad povede zkušený lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky, který žáky provede typovými úlohami z češtiny a matematiky.
před 1 hhodinou

SOUHRN: Zásadní události pondělí 5. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 5. ledna 2026.
před 13 hhodinami

Hudební MTV ve světě skončila. Zlatou éru videoklipů nahradily reality show

Poslední den loňského roku přestaly mimo Spojené státy vysílat některé hudební kanály MTV. První televizní hudební stanice na světě se v současnosti stala zábavou především pro diváky reality show, ve své nejsilnější době ale dokázala proměnit svět popu.
před 15 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 4. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 4. ledna 2026.
4. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 3. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 3. ledna 2026.
3. 1. 2026

Publikace Revolver Revue připomíná, že samizdat se dělal na dohled kriminálu

Publikace Revolver Revue – Out Of Ghetto Magazine (Jak se dělal samizdat) se ohlíží za čtrnácti samizdatovými čísly tohoto časopisu. Nabízí možnost seznámit se se vším, co se za vydáváním důležité předlistopadové revue skrývalo a co vše to vůbec obnášelo, zároveň připomíná jak dobový kontext, tak zcela normální odvahu, jíž bylo tehdy třeba.
3. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 2. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 2. ledna 2026.
2. 1. 2026Aktualizováno2. 1. 2026
Načítání...