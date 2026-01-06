Startuje DouČTo pro deváťáky mířící k přijímačkám

V úterý v 18 hodin startuje nový projekt České televize DouČTo. Je určen pro žáky devátých tříd základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Redakce ČT edu jím navazuje na své předchozí formáty k přijímačkám na střední školy v podobě videí, pracovních listů a informačních brožur. Livestreamový pořad povede zkušený lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky, který žáky provede typovými úlohami z češtiny a matematiky.
„Zvláštní pozornost si zaslouží nový projekt DouČTo. Vzniká na edukační platformě ČT edu a nabídne moderní podporu při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Chceme pomoci tisícům žáků, ale i jejich rodičům zvládnout tuto důležitou životní etapu. Je to další součást veřejnoprávní služby, kterou Česká televize tímto naplňuje,“ upozorňuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
„Díky předchozím zkušenostem víme, že ČT edu je vnímána jako důvěryhodná platforma. Náš aktuální výzkum odhalil potřebu živé, srozumitelné, motivační a viditelné podpory pro deváťáky i jejich rodiče. Připravované livestreamy budou fungovat jako přijímačkové doučování a zároveň reagují na rezervy v současné nabídce, nabízejí vzdělávání všem bez rozdílu,“ říká vedoucí redakce ČT edu Anna Kabelková.
Streamy poběží na kanálech ČT edu na YouTube a Twitchi každé úterý v 18:00 již od 6. ledna 2026. Dostupné budou také v iVysílání a na platformě ČT edu.