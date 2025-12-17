Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce

Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby muže, který podle policie v minulém týdnu unesl a následně věznil v chatce dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku, řekl státní zástupce Martin Malůš. Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Muž podle Malůše využil svého práva nevypovídat, práva stížnosti proti rozhodnutí o vazbě se vzdal.
„Považuji za důležité z hlediska uklidnění veřejnosti uvést, že v této věci figuruje pouze jedna obviněná osoba a jedna poškozená nezletilá osoba. V tuto chvíli nejsou dány žádné poznatky, že by se na trestné činnosti mohla nějaká jiná osoba podílet, jiná osoba by o ní mohla vědět a stejně tak, že by trestnou činností byla jiná osoba poškozená,“ ujistil Malůš. K obviněnému, kterého policisté po skončení zasedání převezli do olomoucké vazební věznice, ani motivům jeho činu, se dále nechtěl vyjadřovat.
O vazbě rozhodovala soudkyně Jitka Macháňová. Po skončení zasedání řekla, že na muže byla uvalena útěková a také takzvaná předstižná vazba. „Soud shledal, že hrozí nebezpečí, že by mohl uprchnout nebo se skrývat vzhledem k tomu, že mu hrozí vysoký trest. A pokud se týká předstižné vazby, soud shledal, že hrozí nebezpečí, že by trestnou činnost mohl opakovat. Proto bylo rozhodnuto i o tomto vazebním důvodu,“ vysvětlila Macháňová.
Policejní eskorta přivezla obviněného k soudu přibližně půl hodiny před začátkem zasedání. Při vystoupení z dodávky měl hlavu skrytou pod kapucí. Po dobu konání vazebního zasedání dohlíželo na pořádek před soudní síní několik pracovníků justiční stráže. Vazební zasedání je neveřejné, média tedy na něj neměla přístup.
Po chlapci pátraly stovky lidí
Chlapec byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku.
Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty, kteří poté zadrželi jednoho muže. Hoch byl podle policistů v pořádku.
Po nalezení chlapce policie opakovaně vyzvala média a veřejnost, aby již nešířily osobní a citlivé chlapcovy údaje, a to včetně jeho fotografií. Zároveň poděkovala všem, kteří se na několikadenním pátrání po školákovi jakkoliv podíleli. Žádné další informace k případu policie v nejbližší době s ohledem na věk oběti a respektování soukromí chlapce i jeho nejbližších zveřejňovat neplánuje.