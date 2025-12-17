Turek požádal prezidenta o schůzku


Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek požádal dopoledne prezidenta Petra Pavla o schůzku a čeká na návrhy termínu. Turek to napsal ČTK na dotaz ohledně zdraví a kroků, které chystá v souvislosti se svou nominací. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, před tím se sešel se všemi kandidáty na ministry kromě Turka, kterému v tom zabránily zdravotní problémy. Pavel opakovaně uvádí, že má ke jmenování Turka výhrady.

Resort životního prostředí dočasně vede předseda Motoristů Petr Macinka, který je také ministrem zahraničí. Ve středu Pavel, který má s Turkovým působením ve vládě problém, uvedl, že nedostal od Turka žádost o nový termín. Prezident také popsal svůj kalendář jako hodně nabitý. „Takže bude záležet na tom, kdy dostaneme žádost a budeme schopni ji do programu vtěsnat,“ uvedl.

Čestný prezident Motoristů Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil. Turek podle něj není vhodnou osobností na ministra čehokoli. Míní tak na základě mnoha výroků, činů a reakcí. „Chci mu ale dát prostor, aby stejně jako všichni ostatní měl možnost se k tomu vyjádřit. Ale zároveň říkám, že si těžko dokážu představit, že by přišel s něčím, co by úplně vyvrátilo všechny moje pochybnosti o něm,“ dodal Pavel.

Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

Senát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček

ŽivěSenát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd

Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

ŽivěSenát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček

Senát v prvním čtení podpořil návrat úrazové chirurgie mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) informoval senátory o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Dále je na programu jednání například schvalování ročního odkladu povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů či volba místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
„Ahoj, našel jsem tvoji fotku.“ WhatsAppem se šíří nový podvod

V Česku se šíří nový typ podvodu, při kterém útočníci dokážou získat plný přístup k účtu komunikační aplikace WhatsApp, aniž by k tomu potřebovali ukrást její heslo, kód dvoufaktorového ověřování nebo prolomit šifrování. Místo toho uživatele přesvědčí, aby jim přístup sám předal. Přístup k účtu pak mohou zneužít ke krádežím identity nebo vydírání, upozornila bezpečnostní firma Gen v tiskové zprávě.
Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

Státní zástupce obžaloval třicetiletého muže z Příbramska, který měl v roce 2023 vyzývat k útokům na vysoce postavené české politiky nebo také na redakci jednoho zpravodajského webu. V případě prokázání viny mu za trestné činy podpory a propagace terorismu a vyhrožování teroristickým činem hrozí až patnáct let odnětí svobody. O případu teď bude rozhodovat Krajský soud v Praze. České televizi to potvrdil mluvčí soudu Jiří Wažik.
Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Ústavní soud (ÚS) ve středu zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl tak návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou oddělené zápisy diskriminační a vedou k segregaci. ÚS kritizoval odlišné zacházení se zvláště zranitelnou skupinou lidí, tedy dětmi uprchlíků, jimž právní úprava mohla komplikovat přístup ke vzdělání. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je porušování principu rovného přístupu ke vzdělávání nepřípustné. Ocenil, že to potvrdil i Ústavní soud.
Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi (ANO) ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že společně s českým ministerským předsedou „dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky“. Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí. Nový premiér ve středu dopoledne sdělil, že je za gratulaci od Trumpa rád.
Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce

Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby muže, který podle policie v minulém týdnu unesl a následně věznil v chatce dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku, řekl státní zástupce Martin Malůš. Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Muž podle Malůše využil svého práva nevypovídat, práva stížnosti proti rozhodnutí o vazbě se vzdal.
