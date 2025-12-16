SOUHRN: Zásadní události úterý 16. prosince


16. 12. 2025

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 16. prosince 2025.

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla emisní povolenky ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě, a také migrační pakt EU. Naopak souhlasila s převodem 7,9 miliardy korun z rezerv VZP šesti menším zdravotním pojišťovnám. Krok má stabilizovat jejich financování, VZP prý neohrozí. Kabinet také přijal nový stavební zákon a rozhodl o přesunu plateb za obnovitelné zdroje zcela na stát, nebo o některých personálních otázkách.

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt
Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) přicházejí na jednání vlády
Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát
Ilustrační snímek
Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara
Taťána Malá (ANO)
Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2
Šéf ANO Andrej Babiš


EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

Evropská komise (EK) zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o devadesát procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o sto procent, jak bylo původně plánováno.

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory
Nabíjení elektroauta (ilustrační foto)


Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila pětadvacetiletého muže, který v chatce na Zlínsku věznil dvanáctiletého pohřešovaného chlapce, z pokusu o vraždu a ze zbavení svobody, informovali policisté. Státní zástupce ho navrhl poslat do vazby. O věci bude zlínský okresní soud rozhodovat ve středu ráno. Podle policejního mluvčího Petra Jaroše obviněnému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až výjimečný trest.

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu
Ilustrační foto


Dálnici D35 rozšířily dva nové úseky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo dva úseky dálnice D35: šest kilometrů dlouhý úsek Vysoké Mýto – Džbánov a dvanáctikilometrový úsek mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou na Hradecku. Ani jeden z nich zatím není napojený na dálniční síť. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl věří, že celá D35 bude hotová do pěti let.

Dálnici D35 rozšířily dva nové úseky
Úsek D35 Vysoké Mýto – Džbánov


Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) sdělil, že odvolal členy dozorčí rady České pošty. Upozornil na to server Odkryto.cz. Podle Metnara nebude mít snížení počtu členů významný dopad na fungování podniku. Krok zdůvodnil zásadními personálními a organizačními zásahy, které připravovalo vedení pošty a neinformovalo o nich včas a transparentně. Zmíněný orgán má patnáct členů, z toho pět volí zaměstnanci a resort je odvolat nemůže.

Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty
Lubomír Metnar (ANO)


Volkswagen po 24 letech uzavřel továrnu v Drážďanech

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech ukončila po 24 letech provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz – červený Volkswagen ID.3. Automobil, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za padesát milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech
Foto z drážďanské továrny Volkswagen s modelem vozu ID.3 (14. května 2025)


Trump zažaloval BBC, žádá až deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliard korun). BBC se hodlá bránit.

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů
Donald Trump


Vědci přišli na to, co způsobuje myokarditidu po očkování proti covidu

Mezi nejvážnějšími zdravotními komplikacemi, jež jsou vzácně spojené s očkováním proti covidu, jsou srdeční problémy. Že existují, bylo popsáno mnohokrát, teď ale vědci vysvětlili, jak a proč tyto obtíže vznikají.

Vědci přišli na to, co způsobuje myokarditidu po očkování proti covidu
Model viru SARS-CoV-2

