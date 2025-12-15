SOUHRN: Zásadní události pondělí 15. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 15. prosince 2025.
Pavel jmenoval Babišovu vládu, ta poprvé zasedla
Prezident Petr Pavel v pondělí ráno jmenoval v navrhovaném složení vládu Andreje Babiše (ANO). Po jmenovacím ceremoniálu se vláda autobusem přesunula do Strakovy akademie a poprvé zasedla. Premiér poté prohlásil, že kabinet udělá vše pro to, aby Česko prosperovalo. Během dne pak Babiš jednotlivé ministry uvedl do úřadů.
EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům
Unijní ministři zahraničí schválili uvalení sankcí na dalších čtrnáct osob a subjektů v souvislosti s ruskými hybridními útoky vůči Evropské unii. Jde i o tři české návrhy, uvedlo stálé zastoupení Česka při EU. Nové sankce se týkají mimo jiné ruské hackerské skupiny Cadet Blizzard, která útočila i v tuzemsku. EU zároveň rozšiřuje sankce na Bělorusko za hybridní hrozby, mimo jiné kvůli dění v Litvě.
Energoaqua dostala pokutu pět milionů korun v kauze otravy Bečvy
Česká inspekce životního prostředí v kauze otravy Bečvy uložila společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení pokutu pět milionů korun za vypouštění odpadních vod. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a podala proti němu odvolání k ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí tak zatím není pravomocné.
Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2
Evropský parlament pověřil českou europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany, aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS 2. Cílem je podle Nerudové posílit cenové brzdy tak, aby systém neznamenal cenové šoky pro domácnosti a zároveň dostatečně financoval přechod na úspornější technologie.
Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje
Nová zpráva amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pojmenovává, jak účinná je ochrana dětí před nemocí covid-19, pokud se nechají očkovat aktuální verzí vakcíny – oproti těm, které očkované nejsou.