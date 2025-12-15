SOUHRN: Zásadní události pondělí 15. prosince


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 15. prosince 2025.

Pavel jmenoval Babišovu vládu, ta poprvé zasedla

Prezident Petr Pavel v pondělí ráno jmenoval v navrhovaném složení vládu Andreje Babiše (ANO). Po jmenovacím ceremoniálu se vláda autobusem přesunula do Strakovy akademie a poprvé zasedla. Premiér poté prohlásil, že kabinet udělá vše pro to, aby Česko prosperovalo. Během dne pak Babiš jednotlivé ministry uvedl do úřadů.

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

Unijní ministři zahraničí schválili uvalení sankcí na dalších čtrnáct osob a subjektů v souvislosti s ruskými hybridními útoky vůči Evropské unii. Jde i o tři české návrhy, uvedlo stálé zastoupení Česka při EU. Nové sankce se týkají mimo jiné ruské hackerské skupiny Cadet Blizzard, která útočila i v tuzemsku. EU zároveň rozšiřuje sankce na Bělorusko za hybridní hrozby, mimo jiné kvůli dění v Litvě.

Více k tématu
EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům
Ilustrační foto


Energoaqua dostala pokutu pět milionů korun v kauze otravy Bečvy

Česká inspekce životního prostředí v kauze otravy Bečvy uložila společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení pokutu pět milionů korun za vypouštění odpadních vod. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a podala proti němu odvolání k ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí tak zatím není pravomocné.

Více k tématu
Energoaqua dostala pokutu pět milionů korun v kauze otravy Bečvy
Ilustrační snímek – Bečva


Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Evropský parlament pověřil českou europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany, aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS 2. Cílem je podle Nerudové posílit cenové brzdy tak, aby systém neznamenal cenové šoky pro domácnosti a zároveň dostatečně financoval přechod na úspornější technologie.

Více k tématu
Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2
Danuše Nerudová


Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

Nová zpráva amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pojmenovává, jak účinná je ochrana dětí před nemocí covid-19, pokud se nechají očkovat aktuální verzí vakcíny – oproti těm, které očkované nejsou.

Více k tématu
Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje
Robert Kennedy mladší

I po českých turistech hodlají USA vyžadovat pět let záznamů ze sociálních sítí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje od zahraničních turistů, kteří pro vstup do Spojených států nepotřebují vízum, vyžadovat jejich historii na sociálních sítích za posledních pět let. Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země prostřednictvím systému ESTA. Opatření se mimo jiné dotkne řady evropských zemí včetně Česka. Píše o tom deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru.
10. 12. 2025
