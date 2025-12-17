Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

Evropský parlament ve středu ve Štrasburku schválil zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu téhož roku.
Evropská unie tak chce připravit Rusko o prostředek, kterým financuje válku na Ukrajině a zároveň posílit energetickou nezávislost svých členských států.
Připravujeme podrobnosti.