Libeňský most zůstane uzavřen několik týdnů. Podepře ho konstrukce

Přes stavbu v celé její délce nejezdí tramvaje a na inundační most nesmí ani chodci, cyklisté a automobily. Most přímo přes Vltavu ale uzavřen není. Nepřístupný úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu Dock a Štorchovou ulicí po rampě na most.

Deformace materiálu vlivem teplot

Na závadu přišli silničáři při geodetických měřeních obloukové konstrukce a monitoringu kloubů ve vrcholu oblouku inundačního mostu. Jedná se o samostatný oblouk na Rohanském ostrově. Na vině je zřejmě mráz. „Každý materiál se deformuje vlivem teplot. I takto ohromná stavba reaguje na teploty. Oblouk má rozpon do padesáti metrů a pří výrazném poklesu teplot to může vést ke zkrácení některých částí. To může být jedním z důvodů, proč se událo, co se událo,“ vysvětlil vedoucí Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze Jiří Kolísko.

„Veškeré dosavadní statické výpočty a diagnostické průzkumy předpokládaly správnou funkčnost kloubů nosného systému oblouku mostu. Statický systém na obloukových částech je citlivý zejména na nižší teploty v zimním období, které jsou rozhodující pro celkovou únosnost mostu,“ doplnila Lišková.

Odborníci provedli od začátku roku endoskopický průzkum kloubové části. „V tomto místě bylo zjištěno, že nosné kovové desky zajišťující funkčnost celého systému jsou mimo svoji správnou polohu a zároveň dochází k drcení betonu nosných prvků,“ popsala mluvčí.