Podvodníci lákali na zázračný „lék“, zaštítili se mnichy z Břevnova

Nepříjemné překvapení zažili mniši Benediktinského arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty na pražském Břevnově. E-mailem se na ně obrátil muž, aby si prověřil preparát prodávaný on-line, který měli vyrábět právě v tomto klášteře. Díky dotazu se tak řeholníci dozvěděli, že se na ně bez jejich vědomí odkazují internetoví podvodníci.
Předvánoční období láká k takovému typu podvodů nejvíce. Na internetu se objevuje čím dál více webů s podobnými produkty. Falešní prodejci se rádi schovávají za údajnou podporu známých tváří nebo institucí. Břevnovský klášter měl v tomto případě stát za lékem, který vyléčí cukrovku za pouhých třicet dní.
„(Lidé) u nás hledali pomoc a my nevěděli, o co se přesně jedná. (…) Sháněli jsme v klášteře, jestli nějaká informace neutekla, jestli o něčem víme a nic,“ vysvětlil podpřevor Benediktinského arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty na Břevnově Vojtěch Marek Malina. Kláštery mívaly lékárny, a tak je dle něj jednoduché takovému podvodu uvěřit. Od víkendu řešili mniši na Břevnově desítky podobných zpráv i telefonátů.
Autoři podvodného e-shopu se odkazovali na desítky falešných recenzí, dokonce vytvořili platební bránu a fotomontáže se smyšleným léčitelem – páterem Mikulášem. Ve skutečnosti šlo o mnicha z Chile, který zemřel před pěti lety a na Břevnově nikdy nebyl. Web už naštěstí není dostupný, pracovníci IT oddělení kláštera totiž nahlásili stránku Googlu.
V případě zneužití jména se mohou lidé obrátit i na policisty. Ti už letos řešili bezmála 18 tisíc trestných činů v kyberprostoru, tedy více než loni. Podvody tvoří dvě třetiny případů.
„Je dobré se obrátit na toho poskytovatele. Nebo na platformu, kde to bylo zveřejněno, a uvést, že se jedná o nepravdivý, lživý údaj. V případě, že by vznikla té oběti jakákoliv finanční nebo jiná újma, je dobré učinit oznámení,“ nabádá policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
Břevnovští řeholníci nejsou jedinými postiženými, také plzeňské biskupství se dostalo do hledáčku kyberpodvodníků. Dva muži se vydávali za kněze bezdružické farnosti, která ale zanikla před 21 lety. Diecéze proto varovala, aby lidé neposílali peníze na smyšlené sbírky.