Seniorka na poslední chvíli zachránila peníze před podvodníky

Policie varuje před další vlnou podvodů, při kterých pachatelé zneužívají skutečná jména policistů. Falešné e-maily nebo telefonáty cílí hlavně na seniory. Například žena z jihu Moravy o úspory nepřišla jen díky tomu, že včas zasáhla její dcera.
S falešným telefonátem se setkala i žena z Brna. Muž, který jí zavolal, tvrdil, že se někdo snaží získat její peníze. „Představil se jako policista z Chomutova. A teď mě stále vyslýchal: ‚A nikomu jste nepodepisovala plnou moc v poslední době? A opravdu ne?‘ A vždycky mi odpovídal: ‚Rozumím, rozumím‘,“ popisuje praktiku seniorka.
V domnění, že pomáhá policistům dopadnout pachatele, se rozhodla spolupracovat. Podvodníkům dala tablet a platební karty. Podvodník podle seniorky sdělil, že pošlou člověka, aby mu věci předala, přičemž slíbil, že za dvě hodiny je vrátí. „Já jsem s důvěrou, kterou ve mě vypracoval, mu předala jak tablet, tak obě platební karty komplet se všemi údaji a PIN,“ řekla žena.
Policisté nevyžadují sdělení citlivých dat po telefonu
Falešné telefonáty jsou stále častější. Policisté se s takovými případy setkávají denně. Scénář je vždy podobný.
„Volající se vydávají buď za policisty, nebo pracovníky české národní banky, nebo bankéře jiných bank. Většinou pod legendou, že je napadený účet nebo že si na jejich identitu chce někdo vzít půjčku,“ varoval policejní mluvčí David Chaloupka.
Dokládá to i nedávný případ ze Znojemska. Pachatelé se tam představovali jmény skutečných policistů, které si našli v kontaktech na internetu, a oběti se snažili přimět k přístupu do bankovnictví. „Ani kriminalisté, ani policisté nikdy po telefonu nevyžadují sdělování nějakých citlivých údajů, jako jsou přístupová hesla či kódy do bankovnictví,“ vysvětlil Chaloupka.
Pokud už se někdo stane obětí podvodníka, neměl by nic mazat, komunikaci si zazálohovat a co nejdřív zablokovat bankovní účty. To se podařilo i ženě z Brna. Včas jí totiž varovala dcera. „Chytla se za hlavu, říkala: ‚Panebože, vždyť to jsou jasní šmejdi‘. No takže jsem se málem zhroutila a zavolala jsem okamžitě na svou pobočku,“ popsala situaci seniorka, která díky tomu o své úspory nakonec nepřišla.