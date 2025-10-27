Seniorka na poslední chvíli zachránila peníze před podvodníky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Seniorka na poslední chvíli zachránila peníze před podvodníky
Zdroj: ČT24

Policie varuje před další vlnou podvodů, při kterých pachatelé zneužívají skutečná jména policistů. Falešné e-maily nebo telefonáty cílí hlavně na seniory. Například žena z jihu Moravy o úspory nepřišla jen díky tomu, že včas zasáhla její dcera.

S falešným telefonátem se setkala i žena z Brna. Muž, který jí zavolal, tvrdil, že se někdo snaží získat její peníze. „Představil se jako policista z Chomutova. A teď mě stále vyslýchal: ‚A nikomu jste nepodepisovala plnou moc v poslední době? A opravdu ne?‘ A vždycky mi odpovídal: ‚Rozumím, rozumím‘,“ popisuje praktiku seniorka.

V domnění, že pomáhá policistům dopadnout pachatele, se rozhodla spolupracovat. Podvodníkům dala tablet a platební karty. Podvodník podle seniorky sdělil, že pošlou člověka, aby mu věci předala, přičemž slíbil, že za dvě hodiny je vrátí. „Já jsem s důvěrou, kterou ve mě vypracoval, mu předala jak tablet, tak obě platební karty komplet se všemi údaji a PIN,“ řekla žena.

Policisté nevyžadují sdělení citlivých dat po telefonu

Falešné telefonáty jsou stále častější. Policisté se s takovými případy setkávají denně. Scénář je vždy podobný.

„Volající se vydávají buď za policisty, nebo pracovníky české národní banky, nebo bankéře jiných bank. Většinou pod legendou, že je napadený účet nebo že si na jejich identitu chce někdo vzít půjčku,“ varoval policejní mluvčí David Chaloupka.

Dokládá to i nedávný případ ze Znojemska. Pachatelé se tam představovali jmény skutečných policistů, které si našli v kontaktech na internetu, a oběti se snažili přimět k přístupu do bankovnictví. „Ani kriminalisté, ani policisté nikdy po telefonu nevyžadují sdělování nějakých citlivých údajů, jako jsou přístupová hesla či kódy do bankovnictví,“ vysvětlil Chaloupka.

Pokud už se někdo stane obětí podvodníka, neměl by nic mazat, komunikaci si zazálohovat a co nejdřív zablokovat bankovní účty. To se podařilo i ženě z Brna. Včas jí totiž varovala dcera. „Chytla se za hlavu, říkala: ‚Panebože, vždyť to jsou jasní šmejdi‘. No takže jsem se málem zhroutila a zavolala jsem okamžitě na svou pobočku,“ popsala situaci seniorka, která díky tomu o své úspory nakonec nepřišla.

Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů
Ilustrační foto

Výběr redakce

Babiš dorazil na Hrad informovat prezidenta o skládání vlády

Babiš dorazil na Hrad informovat prezidenta o skládání vlády

08:00Aktualizovánopřed 5 mminutami
Téměř polovina populace žije za méně než sedm dolarů na den, uvádí zpráva OSN

Téměř polovina populace žije za méně než sedm dolarů na den, uvádí zpráva OSN

před 1 hhodinou
Strana prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby

Strana prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby

02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

před 2 hhodinami
Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

před 11 hhodinami
Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

před 13 hhodinami
U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic

U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš dorazil na Hrad informovat prezidenta o skládání vlády

Předseda ANO Andrej Babiš dorazil na Pražský hrad, aby informoval prezidenta o dosavadních výsledcích vyjednávání o vznikající vládě. S Petrem Pavlem také proberou další chystané kroky. Babiš při příjezdu s novináři nehovořil.
08:00Aktualizovánopřed 5 mminutami

Teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů, bude ale deštivo

Tento týden bude v Česku převážně deštivý se zataženou oblohou, ale denní teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů Celsia. Ani v noci zřejmě nebude mrznout. Ke konci týdne se bude postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladnější bude zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů a sněžením na horách. Na Šumavě platí v pondělí výstraha před novým sněhem.
07:57Aktualizovánopřed 18 mminutami

Seniorka na poslední chvíli zachránila peníze před podvodníky

Policie varuje před další vlnou podvodů, při kterých pachatelé zneužívají skutečná jména policistů. Falešné e-maily nebo telefonáty cílí hlavně na seniory. Například žena z jihu Moravy o úspory nepřišla jen díky tomu, že včas zasáhla její dcera.
před 1 hhodinou

Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

Evropa si v říjnu každoročně připomíná důležitost dárcovství orgánů. V Česku je nejčastěji transplantovaným orgánem ledvina a tuzemské zdravotnictví patří v této oblasti mezi evropskou špičku. Odborníci dlouhodobě usilují o zvýšení podílu transplantací ledvin od žijících dárců, které pacientům přinášejí lepší výsledky ve srovnání s ledvinami od zemřelých dárců. Překážkou často bývají pacienti, kteří se zdráhají hovořit o své situaci s blízkými nebo s lékaři. Překonání této bariéry může znamenat zásadní zlom v jejich cestě ke kvalitnějšímu životu bez dialýzy.
před 2 hhodinami

Půjčka od Evropské investiční banky pomůže s modernizací železnice

Stát podepsal kontrakt s Evropskou investiční bankou – v rámci půjčky získá desítky miliard korun na rozvoj české železnice. Úvěr má pomoct financovat například lepší zabezpečení tratí nebo jejich celkovou modernizaci. Pět miliard má jít také na stavbu Pražského okruhu, v budoucnu to může být až dvojnásobek. Za jaký úrok si tuzemsko peníze půjčuje, jasné není. Doba splatnosti je osmnáct let.
před 2 hhodinami

Velké obchody zůstanou ve svátek 28. října zavřené

Velké obchody musí zůstat ve státní svátek v úterý 28. října ze zákona zavřené. Při nedodržení hrozí pokuty. Slaví se Den vzniku samostatného československého státu.
před 3 hhodinami

Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

Nižší daně pro část rodin s dětmi i pro firmy, zvýšení platů státních zaměstnanců, růst rodičovského příspěvku, štědřejší důchody a také zvyšování výdajů do zdravotnictví. To jsou důležité body z chystaného programu vznikající vlády, které z vyjádření lídrů hnutí ANO, SPD a Motoristů zjistila Česká televize. Strany zároveň ujišťují, že nezvýší deficit veřejných financí nad tři procenta HDP – hranici, jejíž dodržení požaduje EU. Pro letošek zatím ministerstvo financí očekává schodek ve výši 1,9 procenta HDP.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Mývalům se v Česku daří. Podobně jako dalším invazním druhům

V tuzemské přírodě se vyskytují invazní druhy živočichů, kterým se zde často daří. V částech země se šíří například mýval severní – původně severoamerický druh, který v Česku nemá predátora a pro místní faunu je konkurencí. Podle ochránců přírody jich tu žijí vyšší tisíce, redukovat se je snaží myslivci. Invazní jsou ale i rostliny. Důvodů pro šíření nepůvodních druhů je více – chyby a někdy i úmysl lidí, změny klimatu nebo vliv globální dopravy.
před 12 hhodinami
Načítání...