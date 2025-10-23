Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jak přimět lidi k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů, která si našli na internetu. Snaží se tak působit důvěryhodněji.
Policisté v současnosti mají informace o zneužití jmen svých kolegů z územního odboru Znojmo. „Poškození se na tento odbor obrátili s dotazy a díky ověření zjistili, že se daný policista žádným vyšetřováním zneužití identity nezabývá. Tím si zachránili nemalé finanční prostředky,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka na policejním webu.
Podvodníci se totiž touto legendou snaží oběť přimět k předání přístupu do bankovnictví nebo k převodu peněz.
Policie v této souvislosti upozorňuje, že nikdy nevyžaduje přístup do telefonu či internetového bankovnictví, nezasílá ani fotografie služebních průkazů. V případě pochybností doporučuje policie hovor ukončit a informace si ověřit.