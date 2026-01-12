Lidé vyrážejí na zamrzlé plochy. Na některé se ale vstupovat nesmí

Zamrzlé vodní plochy v posledních dnech lákají řadu lidí k bruslení. Ne vždy jsou ale pro tuto činnost vhodné, nejen z hlediska bezpečnosti, ale i ochrany přírody. Vstup je zakázaný například na chráněné části vodního díla Nové Mlýny. Bruslit se nesmí ani na Znojemské vodní nádrži, která je zdrojem pitné vody a zároveň leží v klidovém území národního parku Podyjí. Naopak chráněná krajinná oblast Soutok plánuje změnu úředního statusu zámeckého rybníka v Lednici.
Zámecký rybník v Lednici láká bruslaře především díky malebným kulisám. Zabruslit si pod lednickým minaretem vyrazila také průvodkyně z přilehlého zámku Tereza Havránková. „O víkendu tady bylo opravdu hodně lidí, děti bruslily, tatínkové vytvářeli obdélníky na hokej,“ popsala. Postěžovala si ale na to, že po sobě lidé nechávají odpadky. „Když tam pak zahradníci dojdou, tak je tam docela nepořádek,“ dodala.
Zámecký rybník je navíc součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky, kde platí zákaz vstupu. CHKO Soutok ale připravuje změnu. „Nacházíme se v kulturní krajině a usilujeme o to, aby se z národní přírodní rezervace, konkrétně u zámeckého rybníka, stala národní přírodní památka, kde ze zákona nevyplývá tento zákaz vstupu,“ vysvětlil vedoucí Správy CHKO Soutok Vladan Riedl.
I poté by se ale bruslaři měli na vodní ploše chovat ohleduplně. „Neměli by odhazovat odpadky. A v případě, že by nastala situace, kdy zde bude například významné ptačí nocoviště, bylo by dobré, aby respektovali informační cedule, kde se mohou a nemohou pohybovat,“ doplnil Riedl.
Ptačí rezervace na Nových Mlýnech
Minulý týden obletěly sociální sítě záběry z nedalekých Nových Mlýnů. Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je ovšem přírodní rezervací a zvlášť chráněným územím s přísnými pravidly péče o přírodu. Je součástí soustavy Natura 2000 a zároveň ptačí oblastí. „Vstup veřejnosti je povolen pouze na komunikace na hrázích a cestách, nikoli na mělčiny, ostrovy ani samotnou vodní plochu, a to ani v případě, že je zamrzlá,“ upozornila obec Pasohlávky na sociálních sítích.
Na této nádrži se žádné změny ohledně vstupu nechystají, na rozdíl od rybníka v Lednici. „Existuje nadále pádný důvod ochrany nádrže před pohybem osob. Například na hladině vznikají nezamrzlá oka, kde se zdržují husy, na jiných ostrovech nocují havrani,“ upozornila mluvčí jihomoravského krajského úřadu Martina Žítková.
Po ledě do kostela na ostrově
Podle fotografií, které kolují po sociálních sítích, lidé vstupují také do kostela svatého Linharta. Dokonce zničili zámek. „Obec v minulosti učinila kroky k tomu, aby byl vstup do kostela znemožněn, ale jak je patrné, proti síle vandalů se zkrátka nedá udělat nic trvalého,“ uvedl obecní úřad Pasohlávky.
Úřad zároveň upozorňuje veřejnost, že kostel svatého Linharta není běžně přístupný jako standardní kostel s volným vstupem. „Je možné jej navštívit pouze se souhlasem obce a formou organizovaného převozu, a to za podmínek, které respektují ochranu přírody, životního prostředí i kulturní památku,“ uvedla obec.
Zdroj pitné vody
Zakázaný je vstup na led také na znojemské vodní nádrži. Nachází se v klidové zóně národního parku Podyjí, kde se turisté nesmí pohybovat mimo značené stezky. Zároveň je přehrada zdrojem pitné vody pro celé Znojmo. „Viděl jsem maminku se sáňkami a malým dítětem, která byla na kraji, kde končí led a začíná voda. Musel jsem ji vynadat a vyhnat odsud. Hladina se tady hýbe a vstupování na led i bruslení je nebezpečné,“ řekl hrázný Tomáš Knebl. V minulosti už dokonce několikrát volal policii.
Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové obecně platí, že čím blíže je nádrž většímu městu, tím větší je zájem lidí o bruslení. „Týká se to nejen nádrže ve Znojmě, ale také Opatovic, Koryčan a dalších vodárenských nádrží v Jihomoravském i Zlínském kraji,“ uvedla. Bruslit lidé mohou například na Jevišovické nebo Brněnské přehradě.
Brněnští strážníci ale upozorňují, že ani na přehradě nemusí být bruslení bezpečné. V oblasti Rokle se v neděli do vody propadla žena. Podařilo se jí však dostat ven vlastními silami. V místě jsou vzduchové bubliny. Ty se tvoří úniky teplých bahenních plynů. Na přehradě jsou jich desítky – a další neustále přibývají.