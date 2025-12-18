Vystrčil v adventním poselství vyzval k budování důvěry


Vystrčil v adventním poselství vyzval k budování důvěry
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v předvánočním projevu ve čtvrtek vyzval k budování důvěry jako základu fungujícího společenství. Podle něj je k tomu potřeba slušně vedený dialog, vzájemné naslouchání si a ochota dohodnout se. Podle Vystrčila je společenství bez důvěry odsouzeno k chudobě, rozpadu či nesvobodě.

Česko je podle předsedy Senátu krásnou, bezpečnou a svobodnou zemí. Patří mezi 15 nejbezpečnějších států světa, je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii a tuzemská ekonomika roste stejně jako reálné mzdy obyvatel, zdůraznil.

Kroky minulé vlády zajistily tuzemsku dostatek energie bez závislosti na dodávkách z autoritářských zemí, dostatek prostředků na důchody pro střední generaci a posílily bezpečnost a obranyschopnost země, uvedl Vystrčil, jehož ODS byla členem vládnoucí koalice. Podle něj je velmi důležité, aby nová vláda ANO, SPD a Motoristů na tyto kroky navázala a zaujala odpovědný přístup.

Představitelé nynějších vládních stran nicméně hodnotili kriticky činnost předchozího kabinetu, který byl dle nich nejhorší tuzemskou vládou v dějinách. Vystrčil proto očekává s napětím, zda a jak spolu budou nyní lidé a politici zvlášť schopni komunikovat – zda budou více spojovat, nebo rozdělovat, stavět, nebo bořit. „Zda si budeme více naslouchat, nebo spíše se budeme více překřikovat,“ přiblížil předseda Senátu.

„Bez důvěry hrozí onemocnění země“

Slušně vedený dialog a vzájemné naslouchání považuje Vystrčil za základní zdroj důvěry, kterou pokládá za základ spokojeného a fungujícího společenství. „Pokud si lidé mezi sebou nedůvěřují, pokud slábne důvěra k institucím a ke zdrojům informací, pokud slábne důvěra v občanskou společnost, hrozí, že onemocní celá země,“ míní.

Předseda Senátu také připomenul, že je Česko přes dvě desetiletí součástí NATO a EU, které mu zajišťují větší bezpečí a prosperitu. Evropa podle něj nicméně ve svém rozvoji zaostává za USA, Čínou nebo státy jihovýchodní Asie. Za jeden z hlavních důvodů pokládá neochotu dohodnout se a postupovat v rámci EU v klíčových oblastech společně. Pokud se tuzemsko bude starat jen samo o sebe, jeho konkurenceschopnost se bude snižovat a bude ohroženo i bezpečí obyvatel země. Odmítl názor, že se Česka netýká situace na Ukrajině, která čelí plnohodnotné ruské agresi. „Společná cesta, společná odpovědnost jsou podmínkou přežití. Když to nepochopíme, můžeme ztratit naši svobodu i naši demokracii,“ podotkl.

Vystrčil v projevu vyzdvihl potřebu silných a nezávislých institucí, svobodných médií, dobrovolnictví a společensky prospěšnou neziskovou činnost. „Jsem totiž přesvědčen, že žít nejen pro sebe, nýbrž také pro druhé je cesta, které bychom se měli držet. Nevím, zda tahle cesta vede do nebe. Na to se musíme zeptat někoho jiného. Jsem si však jistý, že tahle cesta vede ke spokojenému, radostnému a svobodnému životu,“ dodal.

