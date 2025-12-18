Austrálie se rozloučila s nejmladší a nejstarší obětí teroristického útoku


Židovská komunita v Austrálii se rozloučila s nejmladší a nejstarší obětí nedávného islamistického teroristického útoku na Bondi Beach. Desetiletou Matildu Černychovou a 87letého Alexandra Kleytmana spojuje nejen tragický skon, ale i židovsko-ukrajinský původ. Premiér země Anthony Albanese čelí tvrdé kritice za nepřítomnost na pohřbech i neschopnost bojovat proti nárůstu antisemitismu. Teď po masakru patnácti dětí, žen a mužů slibuje kabinet tvrdá opatření proti všem projevům nenávisti.

Je to pět dní, co se na pláži Bondi v Sydney střílelo během oslav židovského svátku chanuka. Matilda byla na místě střelby se svými rodiči a mladší sestrou. „Přikryl jsem ji tričkem a mluvil na ni. Byla v šoku. Říkala: Těžko se mi dýchá. Držel jsem ji a říkal jí: Buď v klidu, prosím, prosím. Snažil jsem se ji odtamtud odnést, ale střelba nepřestávala. Rozhlíželi jsme se kolem, nikde nebyli žádní policisté,“ popisuje chvíle po útoku otec dívky.

Rodina Matildy se do Austrálie přistěhovala z Ukrajiny. Stejné kořeny měl i 87letý Kleytman. Jako malé dítě uprchl před nacistickým holocaustem na mrazivou Sibiř. Později, už jako stavební inženýr, emigroval do Sydney. Smrtící střela ho zasáhla, když vlastním tělem chránil svou ženu Larisu.

Ze Sovětského svazu pocházeli i židovští manželé Sofia a Boris Gurmanovi. Byli prvními, kdo se pokusil vyrvat útočníkům zbraň. A jako první také byli agresory zavražděni.

Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd
Pohřeb rabína Eliho Schlangera, jedné z obětí teroristického útoku v Sydney

Austrálie se rozloučila s nejmladší a nejstarší obětí teroristického útoku

