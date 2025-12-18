ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny


18. 12. 2025Aktualizovánopřed 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procentech. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu úrokových sazeb očekával.

Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.

ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů
Ilustrační obrázek

ČNB držela v době inflační vlny základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Zatím k poslednímu uvolnění měnové politiky sáhla bankovní rada v květnu 2025, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

Guvernér ČNB: Sazby odpovídají naší prognóze

Stabilita úrokových sazeb je v souladu s prognózou ČNB. Rizika ve směru vyšší i nižší inflace jsou v české ekonomice vyrovnaná, řekl guvernér ČNB Aleš Michl po jednání bankovní rady. Všech šest přítomných členů rady na jednání podpořilo ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta, viceguvernérka Eva Zamrazilová se předem z jednání omluvila.

Jako rizika ve směru vyšší inflace vidí ČNB možné zrychlení tvorby peněz kvůli úvěrování domácností, růst výdajů veřejného sektoru nebo pokračující rychlý růst mezd. Problematická je i setrvačnost inflace ve službách. Rizikem ve směru nižší inflace jsou silnější kurz koruny a slabší výkon některých ekonomik eurozóny.

Meziroční inflace zvolnila na 2,1 procenta, odhadl ČSÚ
Ilustrační foto

Analytici: Nižší inflace neovlivnila rozhodování ČNB

Rozhodnutí bankovní rady ČNB ponechat základní úrokovou sazbu beze změny bylo očekávané a koruna na něj bezprostředně nereagovala, shodli se analytici. Podle nich se vzhledem ke stabilitě základní úrokové sazby nedá očekávat, že by se výrazně měnilo úročení hypoték.

„ČNB podle očekávání ponechala sazby beze změny. Stabilitu sazeb můžeme očekávat minimálně ve střednědobém horizontu,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. „Koruna na zveřejnění rozhodnutí rady ČNB zareagovala posílením vůči americkému dolaru o 0,1 procenta, přičemž se pár krátce po zveřejnění obchodoval za 20,75. Vůči euru se koruna prakticky nepohnula a pohybuje se na úrovni 24,37 korun za euro,“ dodal.

Meziroční inflace zvolnila v listopadu na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta, podle analytiků to ale rozhodování bankovní rady neovlivnilo. „I když se inflace těsně na dohled přiblížila dvouprocentnímu cíli, ČNB je stále nespokojená s rychlým růstem cen služeb a současně i cen bytů na realitním trhu,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Objem hypoték v listopadu klesl
Ilustrační snímek domu

Úroky na hypotékách se patrně nezmění

Analytici nečekají, že by se po čtvrtečním rozhodnutí ČNB měnily ceny hypoték. „Opatrný přístup ČNB odpovídá i chování bank, které úrokové sazby u hypotečních úvěrů drží již delší dobu na obdobných hodnotách. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a objemům poskytnutých úvěrů předpokládáme, že do konce roku nenastanou zásadní změny,“ řekl analytik produktového oddělení OVB Allfinanz Michael Opočenský.

Rovněž hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová očekává, že hypotéky zůstanou stabilní. „Některé banky sice přistoupily v posledních týdnech k mírnému zvýšení sazeb plošně o 0,1 procenta pro všechny fixace, ale další velké zdražování se neočekává. Banky se soustředí spíše na individuální slevy a balíčky slev, například odhady zdarma či snížení poplatků. Tento trend vydrží až do jara,“ uvedla.

Do vývoje inflace v příštím roce zasáhne převedení poplatků za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát, o kterém rozhodla nová vláda. Podle analytiků by díky tomu mohla inflace klesnout pod dvouprocentní cíl ČNB. „Ani to ale nemusí stačit na další uvolnění měnové politiky. Tento jednorázový a dočasný protiinflační administrativní efekt totiž podle nás budou postupně tlumit proinflační dopady expanzivnější fiskální politiky. Celkově tak očekáváme ponechání repo sazby i po celý příští rok beze změny na současných 3,5 procenta,“ uzavřel analytik Komerční banky Jaromír Gec.

Výběr redakce

„Ukrajina bojuje o život,“ řekl Zelenskyj na summitu EU

„Ukrajina bojuje o život,“ řekl Zelenskyj na summitu EU

04:07AktualizovánoPrávě teď
ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny

ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny

15:19Aktualizovánopřed 37 mminutami
Epsteinova bývalá společnice Maxwellová žádá o propuštění z vězení

Epsteinova bývalá společnice Maxwellová žádá o propuštění z vězení

před 45 mminutami
Polský ústavní soud není nezávislý a nestranný, uvedl Soudní dvůr EU

Polský ústavní soud není nezávislý a nestranný, uvedl Soudní dvůr EU

11:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina bude jednat v USA o mírovém plánu, Putin trvá na její kapitulaci

Ukrajina bude jednat v USA o mírovém plánu, Putin trvá na její kapitulaci

před 1 hhodinou
Havlův odkaz je zvláště letos stále aktuální, uvedl Vystrčil

Havlův odkaz je zvláště letos stále aktuální, uvedl Vystrčil

07:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
OSN: Milice RSF zabily přes tisíc lidí v uprchlickém táboře

OSN: Milice RSF zabily přes tisíc lidí v uprchlickém táboře

před 1 hhodinou
Na Orlickoústecku se srazil vlak s nákladním autem

Na Orlickoústecku se srazil vlak s nákladním autem

09:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procentech. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu úrokových sazeb očekával.
15:19Aktualizovánopřed 37 mminutami

Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

Evropský parlament (EP) ve středu ve Štrasburku schválil zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu téhož roku.
včeraAktualizovánovčera v 15:26

Spotřeba uhlí bude letos rekordní, předpovídá agentura IEA

Spotřeba uhlí bude letos opět rekordní, proti loňsku se zvýší o půl procenta a dosáhne 8,85 miliardy tun. Částečně je to způsobeno politikou vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve svém výhledu o vývoji poptávky po tomto palivu to píše Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Spalování uhlí je přitom jedním z největších zdrojů skleníkových plynů, které významně přispívají ke změně klimatu.
včera v 11:53

Přesunutí poplatků za zelené zdroje je dle Davida správné. Na dluh, míní Hladík

„Nepochybuji o tom, že to je krok správným směrem, ale nebude to stačit,“ reagoval europoslanec Ivan David (SPD) na krok vlády, která počítá s tím, že bude ze státního rozpočtu hradit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Vyjít by to mělo na sedmnáct miliard korun, což bude každoročně na dluh budoucích generací, varoval exministr životního prostředí a poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL). Vyzval k pomoci energeticky náročným odvětvím. Převedení poplatků na stát je podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje „extrémně důležitý krok“ pro energeticky náročný průmysl, po němž svaz volal mnoho let. Pozvání do Událostí, komentářů přijala také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková. Moderoval Daniel Takáč.
včera v 09:08

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

Evropská komise (EK) zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o devadesát procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o sto procent, jak bylo původně plánováno.
16. 12. 2025Aktualizováno16. 12. 2025

Cenový tlak na potraviny polevuje, ve stavebnictví však sílí

Čeští spotřebitelé stále čelí rychlému růstu cen hovězího, vajec nebo drůbeže, méně si naopak připlatí za brambory, ovoce a zeleninu. Potraviny obecně nezdražují podle Českého statistického úřadu tak rychle jako dříve. Podle hlavního ekonoma Moneta Money Bank Petra Gapka by tak jejich ceny mohly být stabilnější. Tlak na ceny naopak nepolevuje ve stavebnictví, které se potýká s vysokými náklady na materiál a energie. Sektoru se také nedostává kvalifikované pracovní síly, jako jsou zedníci, tesaři nebo stavbyvedoucí. Rostou i nároky na pracovníky, kteří potřebují znát nové technologie.
16. 12. 2025

Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát

Stát v příštím roce převezme veškeré financování podporovaných zdrojů energie (POZE). Státní rozpočet to nově zatíží dalšími zhruba sedmnácti miliardami korun, celkově tak stát za poplatky dá více než 41 miliard korun. Schválila to vláda ANO, SPD a Motoristů, která tím chce snížit regulované ceny elektřiny. Domácnostem by toto opatření mělo regulovanou část energií oproti letošku snížit o více než patnáct procent, firmám ještě výrazněji. Dosud bylo financování POZE rozděleno mezi stát a odběratele.
16. 12. 2025Aktualizováno16. 12. 2025

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech ukončila po 24 letech provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz – červený Volkswagen ID.3. Automobil, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za padesát milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.
16. 12. 2025
Načítání...