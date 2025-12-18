Nebude to hned, ale chceme k tomu směřovat, řekl Mach o vyrovnaném rozpočtu

29 minut
Vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů chce směřovat k vyrovnanému rozpočtu, zdůraznil ve čtvrtečním Interview ČT24 budoucí náměstek na ministerstvu financí Petr Mach (SPD). Cíle lze podle něj navíc dosáhnout bez zvyšování daní.
SPD před volbami slibovala, že prosadí pravidlo, aby v období ekonomického růstu vznikaly vyrovnané či přebytkové rozpočty. „Teď máme výsledkem koaličního kompromisu vládu, která se hlásí k myšlence ne sice vyrovnat (rozpočet) zítra, ale alespoň směřovat k vyrovnanému rozpočtu,“ řekl Mach. Cestou k tomuto cíli je dle něj i rušení „zbytečných“ státních agend.