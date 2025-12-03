Špatně umístěné nabíječky v Praze řidičům komplikují život. Město slibuje nápravu


Některé nabíjecí stanice pro elektromobily v Praze jsou umístěné tak nevhodně, že se k nim řidiči prakticky nedostanou. Pokud by u nich zaparkovali, riskují navíc pokutu. Technologie hlavního města chybu připouštějí a ve spolupráci s Pražskou energetikou chystají nápravu.

Například u nabíječky na rohu Radhošťské ulice a Žižkova náměstí stojí na jedné straně chodník a na druhé vyhrazené parkovací místo pro invalidy, navíc určené konkrétní registrační značce. Pokud by zde zastavil kdokoli jiný, hrozí mu sankce.

„Pravda je, že jsme tu dobíjecí stanici od namontování v podstatě nikdy nezapojili, právě proto, že se tam nedá stát. A jak se ukazuje – i když je v tuto chvíli nefunkční, tak asi zbytečně dráždí. Demontujeme ji a dáme jinam,“ uvedl mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec.

O několik metrů dál se nachází další problém. V přístupu k nabíjecímu portu brání řidičům už téměř neviditelná žlutá čára i fakt, že by parkovali v křižovatce. „Tuhle krajní stanici jsme původně chtěli postavit jen pro připojení jednoho auta, ale protože jsme momentálně neměli k dispozici takovou stanici, umístila se sem stanice s dvojím připojením,“ doplnil Holubec.

Místa u nabíječek, kterých je v dané lokalitě šest, navíc nejsou vyhrazená pro elektromobily. Často je tak obsazují vozy se spalovacím motorem a řidiči elektroaut poté musejí improvizovat. „Vzhledem k tomu, že tady parkují rezidenti, stává se, že tu v noci stojí elektroauta na chodníku a blokují průchod chodcům,“ popsal obyvatel Prahy 3 David Tichý.

Podle místostarosty Městské části Praha 3 Ondřeje Ruta (Strana zelených) má problém i druhou stranu. „Kdybychom tam vyhradili parkovací místa pro elektromobily, nemohli by tam parkovat lidé se spalovacími motory. Rezidenti, kteří elektromobily nemají, by tak přišli o velký počet parkovacích míst,“ uvedl.

Město slibuje nápravu

„Jsme si vědomi toho, že v těchto případech došlo k chybnému osazení wallboxů,“ řekl předseda představenstva Technologií hlavního města Prahy Tomáš Jílek.

Podle něj je budování dobíjecí infrastruktury na stožárech veřejného osvětlení dlouhodobý a komplexní proces, do kterého vstupuje řada institucí. Mezi plánováním, realizací a samotným osazením nabíjecích míst uběhlo několik let. Před instalací se přitom měla znovu prověřit aktuální dopravní situace.

„Ve spolupráci se společností Pražská energetika, která wallboxy instalovala, zajistíme nápravu, aby řešení odpovídalo standardům bezpečného provozu,“ doplnil.

Plánování a umístění nabíjecích stanic v Brně a Ostravě

V Brně budují dobíjecí stanice Teplárny Brno. Umísťují je do zóny E, kde je stání povoleno pouze aktivně dobíjejícím elektromobilům podle pravidel parkovacích zón města. „Rozmístění dobíjecích stanic ve městě pečlivě plánujeme. Umístění dopravní značky vyhrazeného stání koordinujeme s dopravním odborem magistrátu a snažíme se, aby značení vzniklo zároveň nebo v co nejkratší době po instalaci stanice,“ vysvětlila mluvčí Radka Mistrová.

V Ostravě se vhodné umístění nabíjecích stanic řeší už v rámci projektové přípravy – při tvorbě projektové dokumentace i v koordinaci příslušných odborů magistrátu, obvodů a budoucích správců. „Příkladem jsou parkovací dům u zoo, městská nemocnice nebo parkoviště P+R na terminálu Hranečník,“ uvedla mluvčí magistrátu. Síť město rozšiřuje také úpravou stávajících parkovacích míst. „Soustředíme se na lokality s vyšší koncentrací vozidel, kde lze předpokládat intenzivnější využití,“ dodala.

Praha chystá desítky nových nabíjecích míst

Na českých silnicích už jezdí zhruba 55 tisíc elektromobilů. K dispozici mají více než tři tisíce veřejných nabíjecích stanic, z toho přibližně 660 v Praze. Příští rok jich v metropoli přibude dalších 37, zejména v okrajových částech města. „Chceme, aby v Praze bylo dobíjení rychlé, srozumitelné a dostupné pro rezidenty i návštěvníky,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Zdůraznil, že nová dobíjecí místa nebudou ubírat parkovací kapacitu obyvatelům.

Nové nabíjecí body vzniknou u Kongresového centra Praha, na Výstavišti, u rozvodny na Šeberově, v ulici K Výtopně na Zbraslavi a u plaveckého areálu na Chodově, kde má být šest vysokorychlostních a šest pomalých dobíjecích bodů. Lokalita byla vybrána u frekventovaných silnic a v místech, kde dosud nabíjecí stanice chyběly. Město zároveň prověřuje dalších čtyřicet míst, kde by infrastruktura mohla vzniknout.

Podle předsedy výboru pro energetiku Jana Chabra (TOP 09) se Praha tímto krokem připravuje na další nárůst počtu elektromobilů. Za letošní rok podle něj přibylo více registrací než za celý loňský rok, a to i přesto, že skončil dotační program.

