Dobíjení aut u lamp funguje místy v Praze a Brně, jinde to zatím neplánují

Lamp, které svítí a zároveň nabíjejí elektromobily, je v Praze zatím třináct, do konce roku má přibýt dalších zhruba sto. V instalacích těchto lamp má v plánu pokračovat také Brno. Ostrava, Plzeň a Karlovy Vary zatím zavádí pouze dobíjecí stanice. Informace České televizi poskytly společnosti, které se v oslovených městech podílejí na výstavbě dobíjecí infrastruktury.

Nabíjení přes lampy funguje na stejném principu jako u běžných nabíjecích stanic. „Řidič k ní přijede, zaparkuje, zaplatí, připojí vůz do zásuvky a dobíjí. Po skončení dobíjení kabel odpojí a odjíždí. U nabíječek jsou navíc parkovací místa vyhrazena pouze pro elektromobily,“ vysvětlila fungování Simona Kopová, vedoucí oddělení komunikace THMP.

Jedinou multifunkční lampu mohou v současnosti využívat také řidiči v Brně, jejich počet ale město plánuje v budoucnu navýšit. „V Brně máme spuštěnou jednu nabíjecí stanici, která je instalovaná na stožáru veřejného osvětlení, a to na Třídě kapitána Jaroše. Jedná se o náš pilotní projekt, na jehož základě máme v plánu vybudovat stanice tohoto typu i v dalších lokalitách, především kolem centrální části Brna,“ uvedl za Teplárny Brno vedoucí oddělení elektromobility Jaroslav Kolman.

Zatím jen dobíjecí stanice

Ostatní krajská města, která Česká televize oslovila, instalují namísto chytrých lamp veřejné dobíjecí stanice. Důvodem je často nedostatečná kapacita elektrické sítě, která by veřejné osvětlení napájela. O možnosti nabíjení z lamp města zatím neuvažují. „Na to by musela být správně dimenzovaná síť, ta naše je dimenzovaná na spotřebu zapojených svítidel, není kapacitně schopná vysokých odběrů v řádu stovek kilowatt pro nabíjení elektromobilů,“ vysvětlil mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary Jan Kopál.

Právě Karlovy Vary se při rozvoji dobíjecí infrastruktury zaměřily na oblast u vlakového nádraží, kde nově funguje jedna nabíjecí stanice. Další dvě město plánuje instalovat u autobusového terminálu. „My jsme tento prostor před nádražím rekonstruovali a při této rekonstrukci jsme vyhradili jedno místo právě pro nabíjecí stanici. Podobně připravujeme, respektive náš dopravní podnik, dvě nabíjecí místa na parkovišti u Tržnice v centru města,“ řekl Kopál.