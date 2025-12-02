Případů žloutenky typu A je v Česku nejvíce od roku 1984

Lékaři letos evidují už 2880 případů žloutenky typu A, což je dvacetkrát více než loni a nejvíc od roku 1984. Zemřelo 31 lidí, loni dva, vyplývá z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Nejvíce nakažených, více než čtyřicet procent z celkového počtu, je v Praze. Za poslední týden jich v metropoli přibylo téměř padesát. Následují Středočeský a Moravskoslezský kraj.
„Případy jsou hlášeny ve všech věkových skupinách, od nejmenších dětí až po seniory,“ poznamenal SZÚ. Nejčastější je onemocnění ve věkové skupině 35 až 39 let (316), 40 až 44 let (272) a 30 až 34 let (257). U dětí je nejvíce případů zaznamenáno ve věkové skupině pět až devět let. Lidé starší než 65 let jsou podle SZÚ častěji chráněni, protože zažili velkou epidemii koncem 70. let minulého století a mají protilátky.
Zhruba pětina nemocných jsou osoby s rizikovým chováním jako uživatelé drog, alkoholici nebo bezdomovci. „V posledních týdnech je evidován nárůst počtu případů zejména v Praze, kde se epidemie rozšířila i mimo komunitu rizikových osob. Nárůst případů v posledních týdnech hlásí i Jihomoravský kraj především v komunitě lidí bez domova a studentů vysokých škol,“ přiblížil SZÚ.
Více než tři čtvrtiny nakažených musely být hospitalizovány na infekčních odděleních nemocnic. „Případy hepatitidy A se v České republice povinně hlásí, patří mezi infekční onemocnění, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,“ vysvětlil SZÚ.
U neočkovaných a vnímavých kontaktů nakaženého (lidí, kteří v minulosti onemocnění prokazatelně neprodělali) se nařizuje lékařský dohled. Blízcí nemocného pak podstupují očkování, které brání rozvoji nemoci. Jen v Praze jich bylo už skoro pět tisíc. Součástí opatření je také dodržování přísné osobní hygieny a zákaz některých činností. Ten zahrnuje třeba návštěvy bazénu, sauny, posilovny či dětských táborů. U neočkovaných osob pak také zákaz práce s nebalenými potravinami.
Mezi zemřelými je 28 mužů a tři ženy. „Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s chronickým onemocněním jater nebo oslabenou imunitou,“ uvedl SZÚ. Téměř třetina zemřelých je ve věku 60 až 69 let.
Do Česka míří mimořádné dodávky vakcín
Vysoký zájem je i o očkování, lékaři letos aplikovali přes 220 tisíc dávek. Loni jich bylo kolem 66 tisíc. Do Česka kvůli nedostatku vakcín míří i mimořádné dodávky, ministerstvo zdravotnictví již dříve informovalo, že do ledna jich bude přes 125 tisíc dávek.
Hepatitida A se přenáší infekční stolicí, malé množství viru může být přenášeno na špatně umytých rukou. Nakazit se lidé mohou také předměty, kterých se nakažený dotýkal, například držadel v MHD, klik dveří, zábradlí nebo košíků a vozíků v obchodech. Prevencí je dezinfekce fungující proti virům nebo mytí rukou mýdlem, zejména před jídlem nebo po použití toalety.
„Virus hepatitidy A je velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí, jako je nyní. Čím studenější, vlhčí a drsnější je povrch, tím déle na něm může virus hepatitidy A přežívat,“ zdůraznili odborníci SZÚ.
