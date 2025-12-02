V Praze vznikl pro oběti domácího násilí nový krizový byt. Je jich nedostatek


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události v regionech: Nový krizový byt pro oběti domácího násilí
Zdroj: ČT24

V Praze vznikl nový krizový byt pro ženy, které se staly oběťmi násilí a nacházejí se ve špatném psychickém stavu. Ubytování slouží pro tři až šest žen i jejich děti. Organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí – jej otevřela ve spolupráci s městskou částí Praha 6. Reaguje tak na kritický nedostatek specializovaného krizového ubytování v tuzemsku.

Fyzické i psychické domácí násilí, ohrožení dítěte nebo vydírání. S tím vším se ve svém vztahu potýkala Michaela Nosková, a to celé čtyři roky. „Ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že uteču, bylo nejhorší, že nemáte moc lidí, kteří by vám mohli pomoct,“ popsala.

Ženě v první řadě pomohlo intervenční centrum a v případě dětí především orgán sociálně-právní ochrany (OSPOD). „Když odejdete jen tak, i s dítětem, a partner vám chce ubližovat, může jít na policii a nahlásit únos dítěte. Většina žen nemá peníze na to, aby se schovávaly v hotelech, a potřebují tedy zázemí,“ vysvětlila.

Bezpečné zázemí i poradenství

Pro ženy v podobné situaci vytvořila organizace proFem už zmíněný krizový byt, který poskytuje bezpečné ubytování i poradenství prostřednictvím intervenční pracovnice. „Viděli jsme, že poptávka žen s dětmi je vysoká, proto jsme na konci listopadu otevřeli třípokojový byt, kde je možné ubytovat tři ženy a jejich děti,“ přiblížila ředitelka proFem Jitka Poláková.

V bytě mohou ženy zůstat až sedm dnů, ve výjimečných případech lze pobyt dál prodloužit. „Někdy ženy přicházejí v akutním ohrožení, kdy hrozí nebezpečí jim i jejich dětem,“ sdělila Poláková. Pobyt je bezplatný a k dispozici je také oblečení či potraviny. Kvůli bezpečnosti se adresa bytu nezveřejňuje.

Podle městské části je podobných kapacit v Praze i v celé zemi nedostatek. „V loňském roce jsme organizaci poskytli dotaci ve výši milion korun a prostory tohoto nového bytu nabízíme za snížené nájemné,“ informoval mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

Společnost zůstává v zajetí stereotypů o sexuálním násilí, říká expertka
Ředitelka proFem Jitka Poláková

Podoba krizového bydlení je rozmanitá

Krizové bydlení a azylové domy nabízí řada dalších měst. Byty s utajenou adresou podle ministerstva práce a sociálních věcí fungují v tuzemsku na osmi místech a celkově nabízejí 201 lůžek. Například v Brně se mohou oběti domácího násilí obrátit na sdružení ROSA nebo Magdalenium, které poskytují bezpečné ubytování a podporu. Další možností je tamní magistrát a jeho program krizového bydlení, které je určeno občanům s trvalým pobytem v Brně. V případě okamžitého ohrožení je možné kontaktovat rovněž policii nebo linky pomoci.

„Současná podoba krizových bytů v Česku není legislativně ukotvena a je poměrně rozmanitá. Zpravidla jde o speciálně vyčleněné byty obcí nebo soukromých vlastníků, které podléhají zrychleným postupům při schvalování nájemní smlouvy či smlouvy o ubytování,“ upřesnila pro ČT24 ředitelka odboru komunikace ministerstva práce Kateřina Procházková.

Pravidla pro využití obecních krizových bytů se liší podle rozhodnutí jednotlivých obcí. Délka pobytu se obvykle pohybuje v rozsahu od sedmi dnů do šesti měsíců, někde je možné další prodloužení. „V koncepci sociálního bydlení platné do roku 2025 se doporučuje, aby smlouvy byly až na šest měsíců,“ doplnila Procházková.

Drtivá většina domácností z projektu Housing First si bydlení dlouhodobě udrží, ukázal průzkum
obrázek

Ubytování pro další ohrožené skupiny – samoživitelky, nemocné lidi nebo rodiny s osobami se zdravotním postižením v Praze pomáhá zajišťovat Městská nájemní agentura. „Aktuálně spravujeme 58 bytů, ve kterých je zhruba sto padesát lidí, včetně 63 dětí a dvaceti zvířat. Staráme se o opravy a zároveň vybíráme nájemníky. Majitelé mají garanci, že vždy dostanou nájem včas,“ popsal vedoucí agentury Martin Hruška. Nájemníci mohou v bytech zůstávat i několik let, nájemné je přitom oproti komerčnímu bydlení o několik tisíc korun nižší.

Ženy ohrožené násilím volají na novou linku pomoci častěji
Ilustrační foto

Nový zákon o podpoře bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí si podle Procházkové uvědomuje nedostatečnou dostupnost bydlení, proto pracovalo s ministerstvem pro místní rozvoj na předložení zákona o podpoře bydlení. „Kromě toho také podporujeme to, aby s osobami, které se ocitnou v azylových domech, byla prováděna kvalitní sociální práce,“ dodala.

Zákon o podpoře bydlení byl schválen letos a začne platit v lednu 2026. Nesměřuje přímo na krizové bydlení, ale na zajištění lepší dostupnosti bytů pro domácnosti ohrožené na trhu s bydlením – právě včetně obětí domácího násilí. „Zákon je založen na principech Housing First a Housing Led. Primární snahou je zabydlet potřebnou osobu přímo do bytu, nikoli do azylového domu nebo jiného typu přechodného ubytování,“ vysvětlila Procházková.

Senát schválil zákon o podpoře bydlení
Senát ČR

O přidělení bytů už dnes ve 28 městech rozhodují kontaktní místa pro bydlení. Od začátku roku 2026 by podle zákona měla fungovat ve všech 132 obcích s rozšířenou působností. „S nájemníkem v samostatném bytě pracuje asistence v bydlení, která pomáhá s činnostmi potřebnými k udržení vyhovujícího bytu. Tato činnost je klíčová v tom, aby nájemník o bydlení nepřišel a nemusel se vracet do nevyhovující situace,“ popsala mluvčí resortu práce.

Přetížené nouzové kapacity

Podle ministerstva čelí tuzemsko podobným problémům jako řada dalších států Evropské unie. Nouzové a dočasné ubytování je dlouhodobě přetížené a často se využívá i v situacích, kdy by lidé potřebovali stabilnější bydlení s podporou.

Evropská federace nevládních organizací zaměřených na boj proti bezdomovectví (FEANTSA ) řadí Česko mezi země, kde neexistuje právní nárok na nouzové či dočasné ubytování. Část potřeby tak pokrývají komerční ubytovny, které představují spíše nouzové řešení než plnohodnotné bydlení. Naopak v některých západoevropských zemích, například ve Francii, je právo na nouzové ubytování zakotveno v legislativě a krizové ubytování je součástí širších národních strategií boje s bytovou nouzí.

Výběr redakce

Nepřijatelné, odmítl návrhy Evropy k Ukrajině Putin. Jedná s Witkoffem

Nepřijatelné, odmítl návrhy Evropy k Ukrajině Putin. Jedná s Witkoffem

18:39Aktualizovánopřed 11 mminutami
Okamura je na Slovensku. Opozice kritizuje, že v delegaci není zastoupená

Okamura je na Slovensku. Opozice kritizuje, že v delegaci není zastoupená

11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Hondurasu pozastavili sčítání výsledků voleb, Trump pohrozil tamním úřadům

V Hondurasu pozastavili sčítání výsledků voleb, Trump pohrozil tamním úřadům

06:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ministerstvo zrušilo firmě pokutu za znečištění Odry, věc se vrací inspekci

Ministerstvo zrušilo firmě pokutu za znečištění Odry, věc se vrací inspekci

před 2 hhodinami
Soud potrestal šest falešných bankéřů z ukrajinsko-českého gangu. Vinu přiznali

Soud potrestal šest falešných bankéřů z ukrajinsko-českého gangu. Vinu přiznali

před 2 hhodinami
Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

12:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

10:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci

Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

V Praze vznikl pro oběti domácího násilí nový krizový byt. Je jich nedostatek

V Praze vznikl nový krizový byt pro ženy, které se staly oběťmi násilí a nacházejí se ve špatném psychickém stavu. Ubytování slouží pro tři až šest žen i jejich děti. Organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí – jej otevřela ve spolupráci s městskou částí Praha 6. Reaguje tak na kritický nedostatek specializovaného krizového ubytování v tuzemsku.
před 43 mminutami

Okamura je na Slovensku. Opozice kritizuje, že v delegaci není zastoupená

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) je na dvoudenní návštěvě Slovenska. V úterý dopoledne jednal se šéfem slovenského parlamentu Richardem Rašim (Hlas) a dále má naplánované schůzky s vrcholnými slovenskými politiky i s kolegy ze zemí Slavkovského formátu, jehož součástí je kromě Česka a Slovenska také Rakousko. Okamura do své delegace přibral pouze poslance ze stran nově vznikající vlády, což kritizovali zástupci opozičních stran. Zároveň oznámili vlastní cestu na Slovensko.
11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ministerstvo zrušilo firmě pokutu za znečištění Odry, věc se vrací inspekci

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zrušilo pokutu společnosti BorsodChem MCHZ za znečištění řeky Odry. Resort vyhověl odvolání firmy, které letos v září Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila pokutu za vypouštění zinku a kyanidů do řeky. Chemikálie mohly podle inspekce loni v prosinci otrávit desítky ryb. Případem se tak znovu bude zabývat ČIŽP.
před 2 hhodinami

Soud potrestal šest falešných bankéřů z ukrajinsko-českého gangu. Vinu přiznali

Krajský soud v Hradci Králové v úterý nepravomocně potrestal pět mužů a jednu ženu, kteří jsou obžalovaní v případu ukrajinsko-českého gangu falešných telefonních bankéřů. Čtyři muži dostali sedmileté tresty vězení, jeden pět let odnětí svobody a obžalovaná tříleté vězení s podmínkou na 4,5 roku. Procesní strany si nechaly lhůty na odvolání.
před 2 hhodinami

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Kandidát SPD na ministra dopravy Ivan Bednárik se ohledně priorit pro resort hodlá striktně držet programového prohlášení nově vznikajícího kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Řekl to po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Vlastní agendu chce podrobně představit až po jmenování do funkce. Pavel v úterý jednal na Hradě i se dvěma kandidáty ANO – pravděpodobným ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, která by měla vést ministerstvo pro místní rozvoj.
12:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident Petr Pavel podle Lubomíra Metnara (ANO) neměl výhrady k jeho prioritám pro resort vnitra. Řešili mimo jiné zvyšování nástupního platu pro policisty i hasiče. Na Hrad dorazila i jeho stranická kolegyně a kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová. Prezident přijal také kandidáta za hnutí SPD Ivana Bednárika, který by měl vést resort dopravy.
10:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

Prezident Petr Pavel pokračuje v konzultacích s kandidáty na ministry budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Na Hradě se sešel s kandidátkou ANO na ministryni pro místní rozvoj Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, se kterou mluvil o změnách stavebního zákona či sociálně ohrožených územích. Předtím měl schůzku s pravděpodobným ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO). Jako první kandidát za hnutí SPD své priority Pavlovi představí v úterý Ivan Bednárik.
10:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

Vrchní soud v Praze potvrdil majiteli investičního fondu J.O. Investment Jakubu Ortinskému trest devět let a jeden měsíc vězení. Podle pravomocného rozsudku spolu s dalšími dvěma muži podvedli mezi lety 2016 a 2020 více než 3700 klientů a 160 firem, od kterých vylákali téměř 2,4 miliardy korun. Odvolací senát také rozhodl, že trojice musí podle rozsudku společně část škody klientům uhradit. Městský soud v Praze původně všechny odkázal na civilní řízení.
před 6 hhodinami
Načítání...