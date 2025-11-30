Rekonstrukce stanice Českomoravská omezí provoz metra na trase B

Pokračující rekonstrukce stanice Českomoravská v neděli omezí provoz pražského metra na trase B. Soupravy nepojedou mezi Florencí a Vysočanskou, metro v tomto úseku nahradí tramvajová linka XB. Z Vysočanské na konečnou na Černém Mostě bude zároveň metro jezdit po jedné koleji. Výluka podle webu dopravního podniku potrvá po celý den.
Mezi Florencí a Vysočanskou se provoz zastaví úplně, protože ve stanici Českomoravská se bude pracovat i v kolejišti. „V úseku Černý Most – Vysočanská je zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín cestující přestupují mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat,“ uvedl dopravní podnik.
Jinak než obvykle kvůli výluce v metru pojedou také tramvaje. Linka 31 ze Spojovací bude končit už na Palmovce, linka 8 z Nádraží Podbaba bude naopak ze Starého Hloubětína prodloužená až na Lehovec.
Práce v kolejišti ve stanici Českomoravská zastavily provoz metra mezi Florencí a Vysočanskou naposledy o prvním listopadovém víkendu. S výlukami se během rekonstrukce Českomoravské původně nepočítalo, dopravní podnik k nim přistoupil kvůli náročnosti oprav.
Rekonstrukce stanice začala letos 6. ledna a měla trvat zhruba do konce letošního roku. Podle dřívějších informací DPP se nicméně ukázalo, že některé nosné konstrukce stanice jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přineslo nutnost prací navíc a odložení termínu otevření. V minulém týdnu dopravní podnik oznámil, že plánuje Českomoravskou otevřít před 25. březnem příštího roku, kdy začne mistrovství světa v krasobruslení v blízké O2 areně.
Kvůli rekonstrukci a výstavbě přestupů na budovanou linku D je nyní uzavřená také stanice Pankrác na trase C. Znovu otevřít by se měla počátkem příštího roku. Od 2. února příštího roku bude na deset měsíců mimo provoz stanice Flora na lince A. Čeká ji kompletní oprava včetně vybudování výtahů a výměny eskalátorů.