Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Metro D má první vyraženou stanici
Zdroj: ČT24

Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí budoucího metra D. Dokončené jsou také všechny eskalátorové, technologické i traťové tunely. Během měsíce a půl tak částečně zmizí omezení na povrchu a oblast bude znovu průjezdná. Stanice bude součástí prvního úseku nové linky, jejíž výstavbu stavaři zahájili v roce 2022, nyní mají hotové tři kilometry tunelů. Ražební práce finišují i ve vedlejší stanici Pankrác. Veškeré stavební práce by pak měly být dokončeny nejpozději do začátku roku 2028.

Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

před 7 mminutami

V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný

Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo nebyl zraněný. Provoz mezi Všetaty a Neratovicemi stál desítky minut, kolem 13:30 byl úsek průjezdný s omezením, zhruba o hodinu později byl provoz obnoven. Vlaková souprava je stále částečně mimo koleje.
13:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nové stavby se potýkají s vandalismem

Horáckou multifunkční arénu otevřeli v Jihlavě před týdnem a policie už řeší první incidenty – rvačky i vandalismus. Obdobná situace panuje i na novém nádraží v pražských Bubnech, kde vandal den po otevření poškodil dveře výtahu. Škoda má být okolo 150 tisíc korun. Krátce po otevření jiný neznámý vandal poškodil také lavičky na horní terase. Podobný problém mají i tramvajové zastávky, od začátku roku jich pražští údržbáři vyčistili přes tři tisíce. Vandal přitom může jít za malování po zdech i na rok do vězení.
před 13 hhodinami

Žloutenka typu A se nadále šíří, někde ale chybí vakcíny

Žloutenka A dál sílí. Jen v Praze hygienici od začátku roku evidují přes 970 nakažených, z toho 170 dětí. Roste i zájem o vakcíny, na některých místech ale chybí. Podle dat resortu zdravotnictví se od začátku roku nechalo naočkovat 150 tisíc lidí. Oproti loňsku je to víc než dvojnásobek. Podle odborníků je vhodné nejen očkování, ale také pravidelné a důkladné mytí rukou.
před 14 hhodinami

Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

Archeologové již týden pátrají po ostatcích obětí komunistického režimu na Ďáblickém hřbitově v Praze. Po odkrytí první ze čtyř vrstev však zjistili, že nejde o hledaný šachtový hrob číslo čtrnáct, ve kterém mají být pohřbeni tři zavraždění političtí vězni – Karel Sabela, Miloslav Jebavý a Vilém Sok. Archivní data nekorespondují s nalezenými ostatky a nový nález dokonce neodpovídá žádnému z dosud zmapovaných hrobů. Podle historiků je problém hlavně v nejasném číslovaní šachet. Experti teď proto řeší, jak postupovat dál. Další kroky by měl schválit pražský magistrát i vláda.
před 23 hhodinami

Záchranné stanice plní ježci. Ne všechny je ale třeba zachraňovat

Záchranné stanice napříč Českem letos zatím přijaly přes pět tisíc ježků. Nejvíce jich lidé nosí právě na podzim, vyplývá z údajů Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Některé stanice ale upozorňují, že ne všechny ježky je potřeba zachraňovat. Počty zvířat v péči ochranářů každý rok stoupají. Podle stanic k tomu přispívá i větší osvěta na internetu a sociálních sítích.
včera v 09:02

Vnučky zakladatele Automatických mlýnů poprvé navštívily rodinný odkaz

Do Pardubic zavítaly vnučky Karla Winternitze, spoluzakladatele Automatických mlýnů. Poprvé si prohlédly Gočárovy budovy, které dnes slouží jako galerie a společenské centrum. Příběh rodiny Winternitzových, z velké části zavražděné během holocaustu, připomínají ve městě od čtvrtka i kameny zmizelých.
31. 10. 2025

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle pátečního nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění krajana, kterého pak Fedorov zavraždil a pohřbil v pražském parku. Oba muži vinu odmítají, stejně tak popírají i to, že společně plánovali další vraždu. Zbylé obžalované – Ukrajince Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha – potrestal soud patnácti a šesti lety za mřížemi.
31. 10. 2025Aktualizováno31. 10. 2025
