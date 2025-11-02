Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

3 minuty
Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí budoucího metra D. Dokončené jsou také všechny eskalátorové, technologické i traťové tunely. Během měsíce a půl tak částečně zmizí omezení na povrchu a oblast bude znovu průjezdná. Stanice bude součástí prvního úseku nové linky, jejíž výstavbu stavaři zahájili v roce 2022, nyní mají hotové tři kilometry tunelů. Ražební práce finišují i ve vedlejší stanici Pankrác. Veškeré stavební práce by pak měly být dokončeny nejpozději do začátku roku 2028.