„To je fungl nový most.“ Pražští zastupitelé přejmenovali projekt rekonstrukce Libeňského mostu na stavbu

ČTK, mld

před 51 m minutami | Zdroj: ČTK

Libeňský most – uzavírka inundačního mostu

Projekt původně označený jako „rekonstrukce" Libeňského mostu přejmenovali pražští zastupitelé na stavbu Libeňského mostu. Podle Patrika Nachera (ANO), který změnu navrhl, to více odpovídá tomu, co se při stavebních pracích s mostem stane. Námitky Technické správy komunikací, že zcela nově se bude stavět jen menší část celého soumostí a že i z pohledu právníků to bude rekonstrukce, zastupitelé nezohlednili. Na Libeňském mostě trvá tramvajová výluka, která začala 11. ledna. V Holešovicích se od neděle změní vedení tramvajových linek, protože skončí jiná výluka. Cestující, kteří nastupují na zastávkách v ulici Komunardů, přijdou o jednu z dlouhodobě zde jezdících tramvajových linek.

Libeňský most je od 11. ledna částečně uzavřen. Uzavírka se týká inundačního mostu, tedy části konstrukce postavené nad pevninou na Rohanském ostrově. Začíná až za sjezdem pro auta do Štorchovy ulice a končí před nadjezdem nad Voctářovou. Netýká se tedy automobilové dopravy, pěší mohou uzavírku snadno obejít, ale tramvaje z Libně do Holešovic neprojedou. Technická správa komunikací ve čtvrtek oznámila, že počítá s tím, že to tak zůstane téměř dva roky. Pokud odborníci prohlásí stav inundačního mostu za havarijní, zbourá ho a postaví nový. Pražští zastupitelé následně rozhodli, že se projekt označovaný dosud jako „rekonstrukce“ soumostí přejmenuje na „stavbu“.

Opoziční zastupitel Nacher to navrhl i v souvislosti s tím, že v budoucnu by měla zaniknout i část původní konstrukce mostu nad Vltavou. Zachovány budou pilíře, ale další konstrukční části má nahradit kopie. „To není žádná rekonstrukce, to je prostě fungl nový most,“ prohlásil Nacher. I když byl návrh opoziční, v zastupitelstvu uspěl – hlasovali pro něj i zastupitelé koaliční SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Na výsledku nic nezměnily námitky ředitele Technické správy komunikací Jozefa Sinčáka, podle nějž jde stále o rekonstrukci. Zastupitele upozornil, že most přes řeku tvoří jenom 250 metrů z celkových 1250 metrů soumostí, na kterých se bude pracovat, a celkově se i podle názoru právníků stále jedná o rekonstrukci. Zastupitelstvo kromě Nacherova návrhu na přejmenování projektu odsouhlasili i návrh Radomíra Nepila (ANO), aby rada nechala prověřit, zda současný rozsah zakázky na rekonstrukci i nadále odpovídá původním podmínkám zadávacího řízení. Dost hlasů získal také návrh zastupitele dalšího opozičního hnutí Praha sobě Pavla Zelenky, který prosadil usnesení ukládající městu zajištění preference náhradní MHD v době prací na mostě.