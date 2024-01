Část Libeňského mostu je zavřená. Auta přes řeku projedou, tramvaje musí odklonem

Libeňský most je částečně uzavřen. Omezení se týká jeho části poblíž Palmovky, dotklo se proto hlavně tramvají. Auta mohou po části mostu přes Vltavu přejíždět a sjet do Štorchovy ulice, přes řeku se dostanou i chodci, přímo na Palmovku však nedojdou. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) bude nutné podepřít oblouk nad Voctářovou ulicí. Jak dlouho to potrvá, ale ukážou až další dny.

Libeňský most, o jehož budoucnosti se léta přou pražští politici, uzavřela TSK kvůli havarijnímu stavu – šest let po podobné uzavírce, kterou Praha zdůvodnila rizikem jeho zhroucení. Zatímco tehdy byl most uzavřen kompletně, tentokrát postihlo omezení jen jeho část. Neprůjezdný a neprůchozí je inundační most nad karlínskou pevninou mezi tramvajovou zastávkou Libeňský most a nadjezdem nad Voctářovou ulicí.

„Důvodem je technická závada vyvolaná silnými mrazy minulých dní. V trase libeňského soumostí je kompletně vyloučena doprava. Most přes Vltavu je pro automobilovou dopravu průjezdný. Inundační most je i pro chodce uzavřen,“ shrnula mluvčí TSK Barbora Lišková.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) informoval, že TSK o uzavření rozhodla poté, co kvůli mrazům Libeňský most zkontrolovala. Nelíbí se jí stav oblouku nad Voctářovou ulicí. „Jedná se o poruchu, která se zjistila endoskopicky při mimořádné kontrole kloubu mostního oblouku inundačního mostu,“ upřesnil náměstek pražského primátora pro dopravu Hřib. TSK podle něj bude muset most podepřít.