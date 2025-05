Evropská komise žádá Česko o odklad podpisu smlouvy na Dukovany

Přezkum se týká dodržování nařízení o zahraničních subvencích (FSR) narušujících vnitřní trh z roku 2022. „Povinnost loajální spolupráce vyžaduje, aby se Česká republika vyhnula jakékoli situaci, která by byla nevratně v rozporu s obavami uvedenými v tomto dopise a která by mohla mít nevratné účinky bránící účinnému uplatňování FSR,“ píše se v dopisu.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nepokládá za náhodné načasování dopisu EK, ale ani fakt, že ho zaslal právě francouzský místopředseda. Šéf ČEZu Daniel Beneš v reakci na dopis uvedl, že ministr průmyslu Vlček by měl odpovědět v brzké době. „Ale jsem přesvědčen, že to, co je v dopise, by mělo Česko odmítnout,“ zdůraznil.

Celá věc je podle něj pochybná. „Je těžké věřit, že probíhá šetření, když se vás nikdo na nic nezeptá. Francouzi udělají všechno, aby taková elektrárna nevznikla. Nejde jim o to vyhrát, ale o to, aby tady elektrárna nevznikla, a to je dramatická zpráva pro Česko,“ doplnil Beneš.

Výkonný místopředseda EK pro prosperitu a průmyslovou strategii Séjourné podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) odeslal dopis v pátek 2. května ve 22:00. Lipavský v neděli televizi Prima CNN řekl, že diplomacie list vyhodnocuje a musí se s ním detailně seznámit. V pondělí tiskový odbor Černínského paláce odmítl věc dále komentovat a odkázal na nedělní slova ministra.

Mluvčí diplomacie Daniel Drake minulý týden prohlásil, že téma žaloby podané EDF česká diplomacie s francouzskou stranou řeší. „S ohledem na zachování dobrých vztahů s našimi partnery nebudeme obsah těchto jednání řešit veřejně,“ konstatoval.