Těžba v lomu Bílina by mohla skončit do roku 2030

Hnědouhelný lom Bílina

Těžba v hnědouhelném lomu Bílina by mohla skončit do roku 2030, nikoliv v roce 2035, do kterého platí povolení těžby. Skončit s těžbou uhlí do roku 2030 je strategií skupiny ČEZ, Bílina by ale zůstala v provozu až do roku 2035, pokud by nastala nečekaná situace. Informoval o tom mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Zástupci polostátní firmy na její valné hromadě dále uvedli, že budoucnost energetiky je v obnovitelných zdrojích. Ještě před dvaceti lety tvořila elektřina z uhlí hlavní část zisku firmy, v současnosti nejvíce elektřiny ČEZ vyrábějí jaderné elektrárny.

„Předpokládáme, že těžba uhlí skončí do roku 2030 – a tím i těžba v Bílině. Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet situace na energetických trzích. Zažili jsme to před dvěma roky, kdy začala energetická krize vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. V takový moment se vše mění. Zatím se k zastavení těžby v Bílině do roku 2030 nezavazujeme žádným silným příslibem, ale samozřejmě náš předpoklad je, že do roku 2030 končí využívání hnědého uhlí v České republice,“ uvedl Kříž. Podle mluvčího je třeba mít rezervy, kdyby se stalo cokoliv neočekávaného. Kdyby teplárny nestihly změnit svoji výrobní bázi a v některých městech by teplárny potřebovaly uhlí, těžba v Bílině by zůstala i po roce 2030, řekl. Povolení k těžbě v lomu mají Severočeské doly ze skupiny ČEZ od báňského úřadu do roku 2035.