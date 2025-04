Jaroměř se obává těžby štěrkopísku u přírodní rezervace

Nevoli obyvatel Jaroměře na Náchodsku vyvolal záměr těžit štěrkopísek ve Starém Plese. V lokalitě těsně vedle přírodní rezervace a zdroje pitné vody pro zmíněné město a Hradec Králové to zvažuje firma ATM CZ. V takovém případě by se ale podle starosty Jana Borůvky (ANO) muselo přistoupit ke změně územního plánu, což zastupitelstvo zatím v plánu nemá.

„Na vrty jsme narazili v lednu, když jsme zjistili, že se v katastru nemovitostí změnil majitel,“ vypráví obyvatel Starého Plesu v Jaroměři Tomáš Merkl. Vrtná souprava se podle něj v místě pohybovala už v prosinci, a to potmě v noci. Podle předsedy osadního výboru Miroslava Prouzy asi zkoumala, jak je vrstva štěrkopísku mocná. Stopy po soupravě lidé objevili na loukách u Starého Plesu na osmi místech.

Firma za 17,2 milionu korun koupila 46 hektarů, kde nájemce dosud pěstoval obilí, řepku a kmín. Území se nachází u řeky Staré Metuje, zvlášť chráněné přírodní památky a evropsky významné lokality Natura 2000, u ptačí rezervace a u zdroje pitné vody.

V případě, že by firma měla zájem v oblasti těžit, podle starosty Jaroměře Borůvky by zastupitelstvo muselo změnit územní plán. To ale zatím nemá v úmyslu. Záměrem obyvatel je nicméně zachování přírody. Nedostatek informací o úvaze těžařů jim vadí.