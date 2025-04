Jižní Súdán je po zatčení viceprezidenta na prahu války

Stoupenci Machara mluví o porušení mírové smlouvy poté, co bezpečnostní síly minulý týden obsadily viceprezidentův dům, aby viceprezidentovi předaly zatykač. Zároveň zadržely ministra ropného průmyslu, ministra pro budování míru a několik vysoce postavených důstojníků armády, kteří jsou spojenci viceprezidenta. Ten zůstává v domácím vězení.

Pokud jde Bílou armádu, v roce 2014 vedení SPLA-IO sdělilo listu The New York Times, že milice tvoří asi osmdesát procent jeho sil ve státě Horní Nil. Od té doby ale vazba obou skupin podle Foreign Affairs značně zeslábla, jelikož milice chtějí hlavně pomstu za masakr tisíců Nuerů v Jubě v roce 2013. Machar má také nyní výrazně menší vliv než v minulosti.

Výzva OSN i Washingtonu

K deeskalaci napětí vyzývají Spojené státy i OSN. „Všechny temné mraky dokonalé bouře se snesly na obyvatele nejmladší země světa – a jedné z nejchudších. To, co vidíme, temně připomíná občanskou válku z let 2013 až 2016,“ upozornil generální tajemník António Guterres, který vyzval k naléhavému dialogu, okamžitému propuštění zadržovaných politiků a obnovení závazků vyplývajících z mírové smlouvy.

Americká ambasáda a další diplomatické mise už omezily svou přítomnost v zemi na minimum, píše DW.

Německá vláda dočasně uzavřela své velvyslanectví v hlavním městě. „Po letech křehkého míru je Jižní Súdán opět na pokraji občanské války,“ prohlásila německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.