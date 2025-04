Miska vah se v Súdánu obrací, zemi ale hrozí rozpad

Súdánská armáda (SAF) koncem března po dvou letech osvobodila hlavní město Chartúm. Někteří experti hovoří o bodu zvratu, jiní ale varují, že válka není u konce. Podle analytika Jana Havlíčka hrozí africké zemi rozpad. Povstalecké Jednotky rychlé podpory (RSF) podporují podle USA i odborníků Spojené arabské emiráty. Súdánská vláda stát žaluje u Mezinárodního soudního dvora kvůli podílu na genocidě. Abú Dhabí to popírá.

Súdánská armáda získala zpět plnou kontrolu nad metropolí po téměř dvou letech občanské války, v níž se bojuje o moc i nerostné bohatství. Velitel armády Abdal Fattáh Burhán v roce 2023 musel uprchnout z hlavního města a přesunout vládu do přístavu Port Sudán u Rudého moře, který leží asi sedm set kilometrů severovýchodně od metropole, připomíná server France24 .

„Většinu východní části s dočasným hlavním městem v Port Súdánu ovládá SAF, zatímco velkou část západu země, včetně dárfúrských regionů, ovládá RSF. Armáda zatím nemá kapacitu na to, aby v Dárfúru RSF ohrozila, v minulých dnech naopak o některá území přišla. Konec války se rozhodně neblíží, jelikož obě strany nadále odmítají vyjednávat,“ konstatoval.

Že se miska vah naklonila na stranu SAF, je způsobeno tím, že polovojenské síly vedené bývalým spojencem Burhána Muhammadem Hamdanem Dagalem ztrácejí dech, řekl France24 výzkumník a expert na Súdán Marc Lavergne. „Jednotky rychlé podpory nejsou profesionálními vojáky se skutečnou hierarchií a organizovanou logistikou. Chtěly udeřit tvrdě a rychle; ovládly velká území, aniž by je dokázaly spravovat,“ vysvětluje expert.

Šéf RSF v posledních měsících uskutečnil diplomatické cesty do Ugandy, Etiopie a Keni, kde dokonce v únoru ve snaze získat legitimitu v Nairobi oznámil vytvoření „paralelní vlády“, která by řídila oblasti pod kontrolou polovojenských jednotek. To důrazně odmítl Burhán, který obvinil keňského prezidenta Williama Ruta z podpory jeho rivala.

Zvěrstva v Dárfúru

Mezi odborníky panují obavy, že nynější ústup RSF do Dárfúru vyvolá novou vlnu násilí. Dagalovy síly mají kořeny v milicích Džandžavíd, které před dvaceti lety pomohly armádě potlačit povstání v Dárfúru. V nynějším konfliktu RSF získaly kontrolu nad rozsáhlým územím země včetně Západního Dárfúru, kde čelí obvinění ze zabíjení lidí z etnika Masalitů s pomocí arabských milicí.

Jediné město v regionu, které RSF nemá pod kontrolou, je Fašír. Dagalovy síly ho obléhají deset měsíců a pravidelně útočí na uprchlické tábory v jeho blízkosti.

Rozsáhlá oblast Dárfúru byla svědkem některých z nejhorších zvěrstev války, včetně bombardování civilních oblastí kazetovou municí a rozsáhlého etnického násilí. Spojené státy viní RSF z genocidy v tomto regionu.