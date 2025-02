Rusko je o krok blíž mít vojenskou základnu v Súdánu

Bašírova vláda s Moskvou vyjednala dohodu, jež by Rusku zajistila právo po dobu dvaceti pěti let v Port Súdánu provozovat námořní základnu. V roce 2019 však súdánská armáda Bašíra svrhla a ujednání se rozhodla přezkoumat.

Ruské pátrání po nové baště

Konec vlády Bašára Asada v Sýrii znamenal podle expertů velkou ránu pro působení Ruska v Africe, kam Putinův režim posílá žoldnéře na pomoc autoritářským režimům za přístup k nerostnému bohatství a možnost oslabit vliv Západu. Ruské síly už nyní působí na základnách v Libyi. Ty jsou však pouze vypůjčené od šéfa vzpurné Libyjské národní armády Chalífy Haftara, kterého Moskva podporuje. Haftar přitom ovládá jen část země.

Bývalý důstojník belgického námořnictva Frederik Van Lokeren nedávno v komentáři pro server Meduza upozornil na logistické výzvy spojené s budováním vojenských kapacit právě v Súdánu, jelikož tamní přístav leží v Rudém moři, tedy daleko od ruských středomořských operací.

Znamenalo by to využívat Suezský průplav, což by Rusům omezilo operační pružnost a upozornilo rivaly na jejich aktivity v oblasti ve velkém předstihu. Samotný přístav by navíc potřeboval rozsáhlou modernizaci, míní expert.