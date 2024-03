Závažnou šikanu na blovické základní škole řeší policie i inspekce. Petice žádá odvolání ředitelky

Základní školou v Blovicích a celým čtyřtisícovým městem v posledních dnech otřásá případ šikany. Ten už šetří policie. „Jelikož v něm figurují osoby mladší patnácti let a probíhá trestní řízení a také s ohledem na to, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci, nebudeme k případu podávat žádné další informace,“ sdělila policejní mluvčí Iva Vršecká.



Obětí šikany má být dívka z druhého stupně. Pro místní a rodiče to byla poslední kapka. Případů šikany bylo podle nich na blovické škole víc.

Děti mají psychické následky, upozorňují rodiče

Sepsali proto petici, ve které od zřizovatele požadují odvolání ředitelky. „S malou jsme byli i na kriminálce, vyslýchali ji i nás. Také mají ve třídě agresora. Nechce chodit do školy, bojí se,“ popsal jeden z iniciátorů petice Martin Truhlář.

Další z rodičů, Miroslava Baumruková, sice stížnost na Českou školní inspekci před dvěma lety nepodala, jenže šikanu své dcery s vedením školy řešila opakovaně. Bez výsledku. „Dva roky jsme na to upozorňovali, než to vyvrcholilo panickou atakou, kdy si myslela, že umře. Skončili jsme na prášcích na nervy,“ popsala petentka.