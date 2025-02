Děti nejsou úplně tolerantní, říká psycholog Mertin

Podle Mertina média podobným kauzám v minulosti nevěnovala pozornost a bylo zcela samozřejmé, že starší šikanovali mladší. „I v dospělejší populaci to patřilo k určitým normám,“ míní. Faktem podle něho ovšem je, že brutalita v poslední době narůstá. Vinu částečně dává i dospělým lidem, kteří se podle něho nechovají dobře, přičemž děti opakují jejich vzory.

Na otázku, zda jsou děti „zlé“, Mertin odpověděl, že nejsou úplně tolerantní. „Protože pro ně to, na co jsou zvyklé a co je obvyklé, je pravda,“ vysvětlil s tím, že se na tom dá pracovat. „Myslím, že tahle společnost je za těch posledních několik desítek let tolerantnější vůči tomu, jestli já bych například přišel s náušnicí v uchu nebo v nose. Nikdo by ani nemrkl, to se posouvá. Ale děti se to musí nejdříve naučit a my je bohužel v této oblasti málo učíme,“ řekl.