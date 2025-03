České firmy s neklidem sledují přízrak obchodní války mezi USA a Unií

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček říká, že pro některé české firmy by chybějící odbyt na americkém trhu znamenal nutnost omezit výrobu. A nedostatečný odbyt by byl způsoben právě cly, protože výrobek z Evropy by byl tak drahý, že by ho nikdo nekupoval.

Hotové vozy Česko do USA téměř nevyváží. Cla tak zasáhnou spíše výrobce autodílů. Pro Motor Jikov jsou automobilky významným klientem. Například do Volkswagenu dodává tažná zařízení. Vyšší cla na autoprůmysl by se ho tak dotkla.

Koho by zasáhlo padající domino

Generální ředitel jihočeské firmy Miroslav Dvořák upozorňuje, že dopad cel by nejdříve pocítila automobilka, která by pak následně chtěla po Jikovu slevy. „Je otázka v jaké míře by to bylo, ale když by to byla míra deseti procent, tak je to pro nás zničující,“ dodal.

Menší zisk společnosti by následně mohl omezit růst mezd zaměstnanců a ovlivnit její další rozvoj. „Ta hodně důležitá věc je, že nemáme prostředky na to, abychom investovali,“ dodal Dvořák.