Evropská komise zveřejnila „Bílou knihu“ pro posílení obrany Unie

ČTK

, zem

19. 3. 2025 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK

Kaja Kallasová představuje obranné dokumenty

Masivní investice do obrany, společné nákupy, ale i prohloubení celoevropského obranného trhu či větší propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu předpokládá nová strategie Evropské komise na posílení obrany Unie do roku 2030. Takzvaná Bílá kniha o budoucnosti evropské obrany navrhuje způsoby, jak mohou členské státy masivně investovat do obrany a doplnit evropské zásoby munice, zbraní, vojenské techniky a vybavení.

Cílem představeného materiálu je snaha řešit dlouhodobou potřebu posilování bezpečnosti a obrany Evropy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová spolu s komisařem pro obranu Andriusem Kubiliusem. „Finance, které investujeme do obrany, ukazují, jak si obrany ceníme. Za poslední desetiletí jsme toho nedělali dost. Mezinárodní řád se ale mění, nejvíce od roku 1945, nastává rozhodující okamžik a my musíme jednat,“ uvedla Kallasová. „Bílá kniha o obraně je naším návrhem, jak můžeme spolupracovat. Naše spolupráce je naší výhodou oproti ostatním po celém světě,“ dodala. Aby se obranný průmysl mohl rozvíjet, je podle Kubiliuse potřeba rovněž zjednodušit nejrůznější předpisy a odbourat regulace. V červnu by tak komise měla zveřejnit takzvaný zjednodušující omnibus, který se tím bude zabývat. „Nyní sbíráme poznatky od jednotlivých členských států, abychom viděli, kterým problémům čelí,“ dodal eurokomisař. Za zásadní považuje eurokomisař provádění opatření uvedených v nové strategii. „Putina neodstrašíme, pokud mu přečteme Bílou knihu, ale pokud podnikneme konkrétní kroky, které jsou v ní uvedené,“ uvedl. Eurokomisař rovněž reagoval na výhrady některých zemí zejména z jihu Evropy, které nevidí důvod, proč výdaje na obranu zvyšovat. „Je jasné, že nynější hrozby vnímáme jinak na západě a jinak na východě Evropy,“ prohlásil Kubilius. „Když byla v roce 2015 a 2016 migrační krize, tenkrát jsme si také říkali: To není náš problém, to je jejich problém na jihu. Pak jsme ale v roce 2021 viděli, co podniká Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin na našich hranicích a poučili jsme se. Pokud jeden region zažívá problém, ostatní by neměli stát a koukat, obrana v Evropě je náš společný úkol,“ dodal.

Dále uvedla, že je třeba doplnit evropské zásoby munice, zbraní, vojenské techniky a vybavení a zajistit tok tohoto vybavení i na Ukrajinu. „Je rovněž potřeba vytvářet velké celoevropské projekty, EU má přidanou hodnotu v tom, že může podporovat státy tam, kde to sami nezvládnou, protože je to příliš nákladné či příliš složité,“ dodala s tím, že je rychlejší a levnější, když budou státy sedmadvacítky spolupracovat. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová zmínila, že Evropská komise představujeme plán Readiness 2030 (Připravenost 2030), který znamená navýšení investic do obrany. „Musíme nakupovat více evropsky. Protože tak posílíme evropskou obrannou technologickou a průmyslovou základnu,“ dodala s tím, že je potřeba se zaměřit i na inovace a vytvoření celoevropského trhu s obranným vybavením.

Budování obranného průmyslu „Bílá kniha představuje řešení, jak odstranit zásadní mezery ve schopnostech a vybudovat silnou obrannou průmyslovou základnu. Navrhuje způsoby, jak mohou členské státy masivně investovat do obrany, pořizovat obranné systémy a dlouhodobě budovat připravenost evropského obranného průmyslu. To je nezbytné pro bezpečnost Evropy,“ uvedla komise ve svém prohlášení. „Evropa musí investovat do bezpečnosti a obrany kontinentu a zároveň nadále podporovat Ukrajinu, aby se ubránila před ruskou agresí,“ dodala. Dalšími důležitými kroky jsou podle ní podpora Ukrajiny prostřednictvím navýšené vojenské pomoci a hlubší integrace evropského a ukrajinského obranného průmyslu a prohloubení celoevropského obranného trhu. Zmínila i urychlení transformace obrany prostřednictvím inovací, jako je umělá inteligence a kvantové technologie, posílení evropské připravenosti na nejhorší možné scénáře zlepšením vojenské mobility, posílení vnější pozemní hranice s Ruskem a Běloruskem a partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi po celém světě.