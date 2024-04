Kromě liberecké radnice byla policie i u hejtmana, z ničeho jej neobvinila. Dva lidi chce poslat do vazby

Policie v úterý zasahovala v Libereckém kraji kvůli třem kauzám zároveň. Kromě liberecké radnice a některých firem přijeli policisté i k hejtmanovi Martinu Půtovi (SLK). Ten nepřímo potvrdil informace regionálního serveru Náš Liberec, který napsal, že se zajímali o stavbu solární elektrárny u Ralska. Hejtman ale není obviněn na rozdíl od sedmi lidí, kteří figurují ve dvou paralelních případech. Pro dva stíhané v souvislosti se zakázkami na opravy silnic žádá policie vazbu. Návrh postoupil státní zástupce soudu, který rozhodne odpoledne. Mezi obviněnými je primátorský náměstek Petr Židek (ODS), ten by však do vazební věznice jít neměl – policisté ho již propustili na svobodu.

Ze tří kauz, v souvislosti s nimiž policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali v úterý na severu Čech, se dvě týkají mimo jiné libereckého magistrátu. V jedné jde o zakázky na opravy silnic a obviněno je v ní šest lidí, ve druhé je jeden člověk obviněn z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby.

Třetí případ se týká Libereckého kraje. Podle webu Náš Liberec přišli v úterý policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu kromě jiných míst i domů k hejtmanovi Martinu Půtovi, který si ten den vzal nečekaně dovolenou. Půta ve čtvrtek návštěvu policistů potvrdil s tím, že jim vydal počítač a telefon, načež upustili od domovní prohlídky. Dodal, že byl podat vysvětlení a poskytoval další součinnost a zdůraznil, že není prošetřován ani obviněn.

„Jsem přesvědčen, že ve věci, ve které jsem byl podat vysvětlení, jsem jako hejtman postupoval správně. Že jsem dělal kroky, které byly ve prospěch Libereckého kraje, a nejsem si vědom toho, že bych se dopustil trestné činnosti,“ ujistil.

Náš Liberec uvedl, že policie se u Půty zajímala o stavbu solární elektrárny u Ralska. Hejtman to nepřímo potvrdil. „Jsem vázán mlčenlivostí, ale článek zveřejněný na serveru Náš Liberec nerozporuji,“ řekl.

Návrh na vazbu

V dalších dvou případech vyšetřuje policie pět lidí na svobodě. „Ze sedmi zadržených a obviněných bylo pět propuštěno a u dvou, ve věci dozorované Okresním státním zastupitelstvím v Liberci, byly soudu podány návrhy na vzetí do vazby,“ shrnula náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Vazební návrh se zřejmě netýká primátorova náměstka Petra Židka. Ten sice stále nemá dostupný telefon, jeho pracovní program byl zrušen, agendu dočasně převzal primátor Jaroslav Zámečník (SLK) a na magistrátu o něm nevědí, ale policie ho propustila na svobodu. Není jasné, zda by se mohl návrh týkat obviněného městského úředníka, kterým je podle informací České televize vedoucí správy majetku.

Policie chce obvinit ještě jednoho člověka

Náměstkyně Doušová také potvrdila, že policie chce předat usnesení o zahájení trestního stíhání ještě jednomu člověku. „Předpokládáme, že bude doručeno v nejbližších dnech,“ poznamenala Doušová. Seznam Zprávy uvedly, že by policie konkrétně chtěla obvinit majitele stavební společnosti Syner Petra Syrovátku. Ten však není k nalezení, má vypnutý telefon, podle informací ČT je v zahraničí.

Stavební společnost odmítla, že by se její vlastník skrýval. „Od úterního šetření jsou Policii ČR jak společnost SYNER Group, tak i fyzická osoba Petr Syrovátko plně nápomocni a poskytujeme požadovanou součinnost. Petr Syrovátko je na zahraniční cestě a po celou dobu je s příslušnými orgány vyšetřování v kontaktu. V co nejkratším termínu se vrátí do ČR, aby byl nápomocen vyšetřování celé záležitosti, o jeho návratu je Policie ČR průběžně informována,“ uvedla firma v prohlášení.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v úterý zasahovali ve dvou budovách liberecké radnice a v budově S Tower, kde sídlí Syner. Provedli také domovní prohlídky – mimo jiné u Syrovátky. Případ rozdělili na tři části, o té třetí však vůbec nic nechtěli sdělit, přičemž ani nikoho neobvinili.