Mrazivé počasí plní místa pro lidi bez domova. Opět pomáhají i nocleženky

Klesající teploty pod bod mrazu začínají plnit noclehárny pro lidi bez přístřeší. Téměř plno hlásí například Liberec, Jablonec nad Nisou nebo Benešov. V Teplicích otevřeli vyhřívaný stan. Organizace zároveň přidávají také takzvané teplé židle v denních centrech. I letos je možné zakoupit nocleženky Armády spásy, které zajistí nocleh a jídlo lidem bez domova. Organizace provozuje v Česku jedenáct nocleháren, například v Praze, Brně, Karlových Varech, Ostravě či Havířově.
Noclehárny, které v Liberci i Jablonci provozuje nezisková organizace Naděje, jsou téměř plné. „V mužské noclehárně se volné místo objeví jen tehdy, když nepřijde někdo, kdo jej má zamluvené. Ženská noclehárna je obsazená ze sedmdesáti procent,“ uvedl vedoucí jabloneckého střediska Naděje s denním centrem a noclehárnou Tomáš Šretr. V Jablonci proto budou moci další zájemci využít takzvané krizové židle v denním centru, kde mohou mrazivé noci přečkat v suchu a teple.
Liberecké denní centrum zatím prodloužení provozu do nočních hodin neplánuje. „Nemáme personál na nonstop provoz, to by byla až poslední možnost,“ vysvětlil vedoucí centra Pavel Matějka. Podle něj je ochlazení znát i na obsazenosti přes den. „Chodí třicet až padesát lidí a tráví tady více času než obvykle. Nejenže si vyřídí, co potřebují, ale i déle posedí,“ dodal.
Lidé bez domova se mohou v libereckém centru osprchovat, získat základní oblečení, dát si čaj, řešit své záležitosti se sociální pracovnicí či se nechat ošetřit. Jednou týdně zde působí pracovníci Českého červeného kříže.
Stoprocentní obsazenost hlásí zařízení v Benešově, které už měsíc nabízí také takzvanou teplou židli. „Město letos zbouralo bývalou důstojnickou jídelnu v areálu Táborských kasáren, kde přebývali squatteři. Ti nyní zůstali v areálu ve stanech a v mrazivých dnech využívají noclehárnu,“ uvedla Michaela Vašáková z Pečovatelské služby okresu Benešov.
„V té zbourané budově jsme měli 27 klientů-squatterů. I proto jsme s teplou židlí začali dříve a nečekali na výrazné ochlazení,“ dodala. Noclehárna pojme až deset mužů a čtyři ženy. V patře funguje azylový dům pro dalších osm lidí.
Židle, iglú, stany
V příbramské noclehárně přenocovalo v noci na pondělí šestnáct lidí, kapacita je čtyřiadvacet míst. Podle starosty Jana Konvalinky (ANO) některé zájemce odrazují přísná pravidla týkající se alkoholové abstinence.
V Mladé Boleslavi zase otevřeli o víkendu v Poplužním dvoře vyhřívaný stan, první noc ho využilo pět lidí. „Stan necháme otevřený i v noci z pondělí na úterý a dále budeme postupovat podle aktuálních předpovědí,“ uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková (ODS).
Kladenský spolek Českého červeného kříže plánuje zahájit provoz centra pro lidi bez domova v nejbližších dnech. Otevře, pokud teploty několik dnů po sobě klesnou pod minus pět stupňů Celsia. Uvnitř bude deset míst na karimatkách a ve spacácích, venku dalších šest v termoizolačních přístřešcích typu iglú, kde je povoleno i kouření.
Plnit se začíná také noclehárna v Pardubicích, která má devět lůžek pro ženy a dvanáct pro muže. „Každoročně máme přes zimu připravené i denní centrum, kde jsme schopni obsloužit dalších pětadvacet lidí. Sice na židlích, ale v teple a se základní hygienou,“ řekl ředitel SKP-Centra Jiří Pitaš.
Ve Svitavách otevírají denní centrum při velkých mrazech a vysokém zájmu. Noclehárna má kapacitu dvanáct lůžek, pro delší pobyt funguje azylový dům pro dvacet osob. V Chrudimi noclehárna SOPRE CR zatím plně obsazená není. K dispozici je sedmnáct lůžek pro muže ve třech ložnicích a šest lůžek pro ženy. V záloze je i denní centrum.
V Teplicích opět funguje vyhřívaný stan s kapacitou patnáct osob, ta však už nestačí. O lidi bez domova se zde starají organizace White Light a Květina. Obě také připravují krizové židle, které budou k dispozici při mrazech pod minus pět stupňů tři dny po sobě. Přes den mohou lidé využít nízkoprahové a kontaktní centrum.
Zimní program v Ostravě
Ostrava i letos připravuje zimní program, který má lidem bez domova pomoci přečkat chladné období. Ačkoli kapacity po mrazivém víkendu stačí, v zimě tradičně přibývají další lůžka i židle.
Aktuálně je ve městě k dispozici 767 míst: 433 v azylových domech, 110 v noclehárnách, 110 v nízkoprahových denních centrech a 114 v domech se zvláštním režimem Domov Přístav I a II. Při spuštění zimního programu přibude dalších čtyřicet lůžek a šedesát židlí.
Organizace zároveň posilují terénní práci. „Sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců, poskytují poradenství a odkazují klienty na organizace, kde mohou získat jídlo, nápoje či přenocování,“ uvedla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Letos město investovalo do sociálních služeb pro lidi bez domova 23,39 milionu korun. V Ostravě žije odhadem kolem devíti set lidí bez domova, z nichž přibližně polovina využívá sociální zařízení.
Strážníci kontrolují obvyklé lokality, v Bohumíně bezdomovce vykazují
V Ústí nad Labem objíždí místa, kde se lidé bez domova zdržují, městská policie. „Jde i o kontrolu jejich zdravotního stavu, abychom předešli umrznutí,“ uvedl ředitel městské policie Pavel Bakule.
Bezdomovci ve městě často vyhledávají čekárny či nádraží. „Pokud jsou mrazy, přihlížíme k tomu a nevyhazujeme je,“ dodal. Přenocovat mohou v domě Samaritán pod Charitou, který má kapacitu devatenáct míst. Lidé mohou do organizací pomáhajících osobám bez domova nosit oblečení, ponožky, spodní prádlo, boty i spacáky či přikrývky.
Městští strážníci naopak vykazují lidi z prostoru před nádražím v Bohumíně. Od jara tam platí vyhláška, která zakazuje žebrání, bivakování a konzumaci alkoholu na vybraných místech. „Myslím, že vyhláška splnila svůj cíl. Tito lidé se pohybují mimo ta prostranství, kde jsme nechtěli, aby obtěžovali občany,“ uvedl starosta Bohumína Lumír Macura (SOCDEM).
„Vykazujeme je pryč. Kouří tam, pijí alkohol. Musí po sobě uklidit a odejít. Ale je to takový boj s větrnými mlýny,“ řekl strážník Městské policie Bohumín Libor Eda Sebera.
Lidé bez domova mohou v Bohumíně využít dvě desítky lůžek v noclehárně a dvanáct židlí v denním centru. „Mohou se najíst, dát si čaj a polévku v kulturní místnosti. Mohou si zde také vyprat a usušit věci a dát si sprchu,“ popsala sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra Charity Bohumín Alena Šedivá. Podle informací městské policie žije v Bohumíně zhruba dvacet lidí bez přístřeší, další přijíždějí z okolních obcí.
Nocleženky pomáhají i letos
Lidé mohou i letos zakoupit nocleženky Armády spásy za sto korun. „Jejím smyslem je, že máme bezplatnou noclehárnu. Jinak je noclehárna zpoplatněná symbolickým poplatkem třicet korun,“ uvedl oblastní ředitel Armády spásy Jan Desenský.
Součástí nocleženky je nejen přespání, ale také teplé jídlo, terapeutická pomoc či možnost hygieny. Loni lidé zakoupili více než 30 tisíc poukazů.
Pokud by kapacita nestačila, nabízí Armáda spásy i takzvané volné židle. „Tento program pomáhá zachránit zdraví a často i životy těch, kteří by jinak museli noc přečkat venku,“ řekl národní ředitel sociálních služeb Jan František Krupa.
Od 1. prosince do 31. března má Armáda spásy také noční terénní program. Pracovníci vyhledávají lidi bez domova na ulici, poskytují jim urgentní zdravotní pomoc a převážejí je do vhodných zařízení, případně zprostředkují lékaře či psychologa.
