Nocleženka pro lidi bez domova se chystá na desátou zimu

Na desátou zimní sezonu se chystá kampaň Armády spásy Nocleženka. Ta umožňuje lidem bez domova přečkat mrazivé noci v teple a bezpečí. Během minulých devíti zim dárci nakoupili téměř 240 tisíc poukazů. České televizi to řekla mluvčí Armády spásy Tereza Melišová. Projekt funguje vždy od listopadu do dubna, nocleženku lze ale zakoupit kdykoli.
Kromě noclehu zahrnuje i nárok na polévku s teplým nápojem, osobní hygienu, ošetření a zdravotní prohlídku nebo konzultaci životní situace se sociálním pracovníkem. Nejvíce se podle Armády spásy využívají nocleženky dlouhodobě v Praze, Brně a Ostravě.
Vlastimil poprvé využil nocleženku v říjnu 2023. Po dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici, vystěhování z bytu a rozchodu z manželkou zůstal na ulici. V noclehárně mu hned na začátku pomohli s vyřízením důchodu.
„Když se pan Vlastimil cítil po zdravotní stránce lépe, společně jsme se rozhodli, že zkusíme podat žádosti do domovů s pečovatelskou službou,“ vzpomíná sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra a noclehárny v Praze-Malešicích Andrea Cihelková.
Nakonec v doprovodu pracovníků Armády spásy podepsal nájemní smlouvu. „S klientem jsme byli ještě v nábytkové bance, kde si vybral nábytek, ložní prádlo, matraci a koupili jsme mu věci do domácnosti, jako koště nebo odpadkový koš,“ popisuje Cihelková s tím, že klient strávil už Vánoce 2024 důstojně v bytě.
Skoro 240 tisíc nocí v teple
„Za uplynulých devět ročníků zakoupili dárci skoro 240 tisíc nocleženek,“ uvádí mluvčí Armády spásy Tereza Melišová. Během první sezony se v roce 2016 prodalo devět set poukazů. Poslední roky se prodeje pohybují kolem třiceti tisíc nocleženek.
Historicky nejvíce nocleženek prodala Armáda spásy v roce 2021, kdy lidé nakoupili 50 tisíc poukázek. „Tehdy uhodily velmi velké mrazy, byl hluboký minus. To hodně zvýšilo solidaritu lidí,“ vzpomíná Melišová.
Kde lze nocleženku využít
Nocleh najdou lidé v nouzi ve všech noclehárnách Armády spásy po celé České republice. „Jedná se o Prahu, Brno, Karlovy Vary, Ostravu, Krnov, Opavu, Šumperk, Jirkov a Havířov. Přitom největší zájem dlouhodobě zaznamenáváme v Praze, Ostravě a Brně,“ uvádí mluvčí.
Poukaz získávají lidé bez domova nepřímo prostřednictvím sociálních pracovníků. „V zimních měsících se snažíme poskytnout nocleh opravdu každému, kdo nemá prostředky na jeho zaplacení. Důvodem k neposkytnutí služby je hlavně agresivní chování, které by ohrožovalo ostatní,“ vysvětluje.
Směrem k běžnému životu
Od svého vzniku umožní stokorunový poukaz člověku bez domova jednu noc v noclehárně, teplou polévku, pečivo, čaj nebo kávu a možnost sprchy. „Klíčový je ale i rozhovor se sociálním pracovníkem, který pomáhá řešit složitou životní situaci,“ doplňuje mluvčí. V neměnné podobě chce Armáda spásy kampaň zachovat i pro nadcházející sezonu.
Cílem projektu je od jeho počátku návrat lidí bez domova do běžného života. „Z jedné z našich nocleháren máme informaci, že přibližně 65 procent lidí, kteří nocleženku využili, se podařilo posunout z noclehárny do azylového domu či ubytoven, kde mají stabilnější podmínky. Někteří se dokonce dostali až do sociálních bytů, což je zásadní krok k samostatnosti,“ uzavírá Melišová.