Policie obvinila dva muže, že podvedli více než pět set lidí

Pražští policisté obvinili z podvodu dva muže, kteří podle nich v letech 2015 až 2020 prodali emisní dluhopisy vydané jejich stavebními společnostmi, kupujícím ale investované částky později nevyplatili. Muži podle kriminalistů podvedli 535 lidí a způsobili škodu přes 360 milionů korun. Dvojici podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského hrozí v případě odsouzení až desetileté tresty vězení.
„Peníze nebyly použity pouze na provoz skupiny a případnou výstavbu projektů, ale z části byly odčerpávány ve prospěch osoby ovládající skupinu a jí blízkých osob pro financování jejich životních potřeb a zálib,“ uvedl mluvčí. Společnosti podle něj nevedly účetnictví, aby nevyšla na povrch skutečná ekonomická situace skupiny.
„Podle zjištění kriminalistů se jednalo o takzvané Ponziho schéma,“ sdělil Rybanský. Je to podvodná investiční operace, která slibuje vysoké výnosy, ale místo reálných zisků vyplácí předchozím investorům údajné výnosy z peněz od nových, přicházejících investorů, dokud systém nezkolabuje kvůli nedostatku nových vkladů.
Jeden z mužů podle policie řídil stavební společnost založenou v roce 2007 a dalších nejméně sedmdesát dceřiných společností, zatímco druhý člověk zastával funkci statutárních orgánů jednotlivých firem. Zprvu se opravdu zabývali výstavbou a prodejem domů. Úspěšně stavěli v Herinku, Dolních Jirčanech a Jesenici. Činnost společností financovaly banky a následně dluhopisy, které kryla hodnota nemovitostí ve vlastnictví skupiny.
„Vše fungovalo, jak má, tedy až do doby před rokem 2015, než došlo k vyplácení pravidelných úroků nebo splacení jistin,“ uvedl policejní mluvčí. V té době podle něj přišel zlom ve finanční situaci skupiny a následující rok již byly některé dceřiné společnosti ze skupiny předlužené. Proto prý muži vydali další, již podvodné dluhopisy.