Policie obvinila dva muže, že podvedli více než pět set lidí


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Pražští policisté obvinili z podvodu dva muže, kteří podle nich v letech 2015 až 2020 prodali emisní dluhopisy vydané jejich stavebními společnostmi, kupujícím ale investované částky později nevyplatili. Muži podle kriminalistů podvedli 535 lidí a způsobili škodu přes 360 milionů korun. Dvojici podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského hrozí v případě odsouzení až desetileté tresty vězení.

„Peníze nebyly použity pouze na provoz skupiny a případnou výstavbu projektů, ale z části byly odčerpávány ve prospěch osoby ovládající skupinu a jí blízkých osob pro financování jejich životních potřeb a zálib,“ uvedl mluvčí. Společnosti podle něj nevedly účetnictví, aby nevyšla na povrch skutečná ekonomická situace skupiny.

„Podle zjištění kriminalistů se jednalo o takzvané Ponziho schéma,“ sdělil Rybanský. Je to podvodná investiční operace, která slibuje vysoké výnosy, ale místo reálných zisků vyplácí předchozím investorům údajné výnosy z peněz od nových, přicházejících investorů, dokud systém nezkolabuje kvůli nedostatku nových vkladů.

Podvodníci okradli děti s rakovinou o desítky milionů, které na ně vybrali
Ilustrační foto

Jeden z mužů podle policie řídil stavební společnost založenou v roce 2007 a dalších nejméně sedmdesát dceřiných společností, zatímco druhý člověk zastával funkci statutárních orgánů jednotlivých firem. Zprvu se opravdu zabývali výstavbou a prodejem domů. Úspěšně stavěli v Herinku, Dolních Jirčanech a Jesenici. Činnost společností financovaly banky a následně dluhopisy, které kryla hodnota nemovitostí ve vlastnictví skupiny.

„Vše fungovalo, jak má, tedy až do doby před rokem 2015, než došlo k vyplácení pravidelných úroků nebo splacení jistin,“ uvedl policejní mluvčí. V té době podle něj přišel zlom ve finanční situaci skupiny a následující rok již byly některé dceřiné společnosti ze skupiny předlužené. Proto prý muži vydali další, již podvodné dluhopisy.

Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině
Tisková konference policejní centrály o rozbití zločinecké skupiny na Ukrajině

Výběr redakce

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

11:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V chovu na Havlíčkobrodsku kvůli ptačí chřipce zlikvidují přes 30 tisíc slepic

V chovu na Havlíčkobrodsku kvůli ptačí chřipce zlikvidují přes 30 tisíc slepic

před 1 hhodinou
Rusko se Ukrajinu snaží odříznout od Černého moře, řekl Zelenskyj

Rusko se Ukrajinu snaží odříznout od Černého moře, řekl Zelenskyj

před 3 hhodinami
Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Schillerová chce stihnout legislativu k EET v příštím roce

Schillerová chce stihnout legislativu k EET v příštím roce

před 4 hhodinami
Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

před 5 hhodinami
Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

01:55Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie obvinila dva muže, že podvedli více než pět set lidí

Pražští policisté obvinili z podvodu dva muže, kteří podle nich v letech 2015 až 2020 prodali emisní dluhopisy vydané jejich stavebními společnostmi, kupujícím ale investované částky později nevyplatili. Muži podle kriminalistů podvedli 535 lidí a způsobili škodu přes 360 milionů korun. Dvojici podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského hrozí v případě odsouzení až desetileté tresty vězení.
před 49 mminutami

Reorganizace na ministerstvu zahraničí vyvolala kritiku z opozice

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz. Odbor komunikace ministerstva v sobotu sdělil, že systemizace byla projednána s uznávanými velvyslanci a že úřad neruší žádné místo v zahraničí. Podle Deníku N chce premiér Andrej Babiš (ANO) věc řešit ještě před vánočními svátky.
13:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V chovu na Havlíčkobrodsku kvůli ptačí chřipce zlikvidují přes 30 tisíc slepic

V chovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku veterináři potvrdili výskyt ptačí chřipky. Bude nutné zlikvidovat asi 35 tisíc nosnic. Je to letošní desáté ohnisko nákazy v komerčním chovu v Česku, sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).
před 1 hhodinou

Zůna jen popisoval stav zděděný po předchozí vládě, tvrdí šéf poslanců SPD

Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině, uvedl na síti X předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala s tím, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS). Zůna mimo jiné prohlásil, že podpora Ukrajiny bude pokračovat, jde jen o to, jakým způsobem, a že o osudu muniční iniciativy rozhodne vláda jako celek.
před 2 hhodinami

Schillerová chce stihnout legislativu k EET v příštím roce

Nová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) již vytvořila na resortu pracovní skupinu pro zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Vyjádřila se tak v pořadu Týden v politice moderovaném Martinem Šnajdrem. Součástí připravovaného zákona má být také daňový balíček, který bude mimo jiné obsahovat osvobození spropitného od daní a pojistného, snížení DPH na nealko nápoje ve stravovacích službách nebo studentské a manželské slevy. Podle ministryně je reálné, aby se nezbytné legislativní změny stihly během roku 2026, zpracovaný legislativní text by chtěla mít do konce února, v říjnu by měl navázat pilotní projekt. Schillerová také znovu připustila, že schodek rozpočtu na příští rok by mohl být vyšší, než s jakým počítal návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS).
před 4 hhodinami

Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

Dlouho se volalo po tom, aby tady byl někdo, kdo se věnuje sportu ve vládě, řekl Boris Šťastný (Motoristé), který obsadil nově vzniklý post ministra pro sport, prevenci a zdraví. „Ministři bez portfeje tady vždycky byli, jsou, budou. Ať veřejnost a média ocení, nebo neocení mou práci za těch pár let, jestli to byla, nebo nebyla trafika,“ vyjádřil se v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem k tomu, že někteří členové současné vlády v minulosti ministry bez portfeje kritizovali.
před 5 hhodinami

Nevyléčitelně nemocným pomáhá Sanitka splněných snů. Vznikl o ní dokument

Dokument Do posledního snu vypráví příběhy nevyléčitelně nemocných lidí, kteří si v posledních okamžicích života plní své sny díky Sanitce splněných snů. Autorka dokumentu, redaktorka ČT Lea Surovcová přiblížila v 90′ ČT24 zrod filmu. Jednu ze zakladatelek projektu Petru Homolovou potkala asi před dvěma lety a ta ji následně propojila i s jedním z hlavních hrdinů filmu Ondřejem Míčkem. Petra Homolová byla také hostem 90′ ČT24.
před 9 hhodinami

Opuštěné chaty v zimě lákají zloděje. Policisté posilují hlídky

Krádeží v chatových oblastech v zimě přibývá, opuštěné a prázdné chaty lákají zloděje. Policisté proto posilují hlídky v zahrádkářských koloniích. Zároveň apelují na majitele, aby si své přístřešky dobře zabezpečili. Většina chalupářů nenechává své sezonní příbytky ani v zimě bez dozoru. Pravidelně je jezdí kontrolovat, ať už kvůli zabezpečení, nebo aby předešli případným škodám. Za krádež v objektu se škodou více než deset tisíc korun hrozí pachateli peněžitý trest nebo až dva roky vězení.
před 11 hhodinami
Načítání...