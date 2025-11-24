Hluk z dolu Turów poprvé nepřekročil limity

Hluk z polského hnědouhelného dolu Turów při posledních měřeních nepřekročil v Česku hygienické limity. Třetí letošní měření ve druhé polovině září navíc ukázala, že proti předchozímu kolu se výrazně snížila hluková zátěž. Předchozí měření vždy nějaké překročení nočního hygienického limitu čtyřiceti decibelů (dB) doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací odhalila.
„Ze zářijových výsledků měření vyplývá zlepšení situace, tentokrát hluk z dolu Turów ve sledovaných obcích splňoval hygienické limity. Vypadá to nadějně, nicméně vzhledem k předchozím opakovaným překročením limitů je pro nás zásadní, aby se podobné výsledky potvrdily i v dalších měřeních,“ reagoval náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (SPOLU).
Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu. Měření se uskutečnila mezi 15. a 22. zářím vždy od 22:00 do 6:00 následujícího dne. „Zároveň polská strana souběžně měřila na technickém místě v Polsku, které bylo do monitoringu zařazeno z důvodu lepší identifikace hluku způsobeného provozem těžebních zařízení dolu Turów a jeho odlišení od dalších hluků z pozadí,“ doplnil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.
Pokles hlučnosti je zřejmě výsledkem opatření, která Poláci v červenci slíbili, že provedou. Obě strany se tehdy sešly na zasedání společné mezinárodní komise, která dohlíží na naplňování česko-polské dohody o řešení negativních dopadů těžby v dole na české území. Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) tehdy řekl, že překračování limitů je pro českou stranu nepřijatelné. Poláci ale mají limity vyšší – 45 decibelů, a v minulosti také metodiku měření zpochybňovali, v červenci ale výsledky uznali a slíbili nápravu.
Hluk odborníci měří od roku 2021 a krátkodobé překročení limitů na české straně zaznamenali ve 22 případech, z toho loni sedmkrát.
Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl hodlá postupně rozšířit na třicet kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu ochránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra.
Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (1,1 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (848 milionů korun) šlo na účet Libereckého kraje do „Fondu Turów“. Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda slabá a nedostatečná.